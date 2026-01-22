Es oficial: Sanidad publica las pautas para el MIR, el FIR, el BIR y el EIR: todo lo que debes tener en cuenta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente las instrucciones detalladas para los exámenes de Formación Sanitaria Especializada, que incluyen las pruebas para MIR (Medicina), FIR (Farmacia), BIR (Biología) y EIR (Enfermería), entre otras. Esta normativa regula todos los aspectos logísticos y de comportamiento para la convocatoria de 2026, cuya fecha de examen está fijada para este sábado 24 de enero. Según los datos oficiales, se han ofertado un total de 12.366 plazas para las que compiten más de 35.500 aspirantes admitidos en 25 sedes repartidas por todo el territorio nacional.

Una de las principales novedades de este año es la flexibilidad respecto a los aspirantes no admitidos. Sanidad ha confirmado que aquellas personas que figuren como no admitidas en los listados definitivos pero que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada podrán realizar el examen con normalidad. Sin embargo, la corrección de sus ejercicios quedará estrictamente condicionada a que dicho recurso sea estimado favorablemente. Estos aspirantes deberán acudir con el documento de identificación utilizado en la inscripción y buscar su ubicación en los tablones de las sedes, ya que no tienen una mesa preasignada en la web como los admitidos.

El cronograma del día del examen comenzará oficialmente a las 13:30 horas (12:30 en Canarias) con el llamamiento e identificación de los candidatos. Es obligatorio presentar el DNI, NIE o pasaporte original, y este documento deberá permanecer visible sobre la mesa durante toda la prueba. A las 14:00 horas se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos en presencia de los alumnos. Una vez abiertos estos paquetes, no se permitirá el acceso al aula a ningún aspirante bajo ninguna circunstancia, dando comienzo a una prueba que tendrá una duración total de cuatro horas y media para responder 200 preguntas más 10 de reserva.

En cuanto al material permitido, las instrucciones son muy estrictas: solo se puede utilizar bolígrafo de tinta azul o negra. El uso de lápices o plumas invalidará el ejercicio. No se permite el uso de dispositivos electrónicos, relojes inteligentes ni auriculares, aunque sí están permitidos los tapones para los oídos de uso común hechos de silicona o plástico. Los aspirantes de disciplinas específicas como el RFIR (Física) contarán con calculadoras autorizadas, y los de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional. Además, se recuerda que es obligatorio firmar la hoja de respuestas para que esta pueda ser corregida.

Durante el desarrollo del ejercicio, los opositores no podrán abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni durante los últimos 30 minutos de la prueba. Si un aspirante necesita salir temporalmente por una causa justificada, deberá entregar su examen y documento de identidad al personal autorizado que lo acompañará en todo momento. Los responsables de mesa tienen la instrucción de anunciar el tiempo restante cuando falten 60, 30 y 15 minutos para el final. El sistema de puntuación se mantiene como en años anteriores: cada acierto suma tres puntos, cada error resta un punto y las preguntas en blanco no puntúan.

Esta información ha sido elaborada a partir de las comunicaciones oficiales publicadas por el Ministerio de Sanidad en su nota de prensa del 22 de enero de 2026 y recogida por medios especializados como Redacción Médica, El Debate, EFE e Infobae.