Si tienes alguna de estas monedas, podrías conseguir por ellas hasta 30.000 euros

El precio de una moneda del Reino de León varía enormemente según el material (vellón, plata u oro) y, sobre todo, su rareza y estado de conservación.

Basándonos en las subastas y mercados numismáticos más recientes (2025-2026), estos son los rangos de precios actuales:

1. Monedas "económicas": El Vellón (Mezcla de plata y cobre). Son las más comunes, como los "dineros" o "cornados". Se usaban para el día a día.

Precio: Entre 30€ y 150€.

Ejemplos: Un dinero de Alfonso X ("El Sabio") o de Sancho IV acuñado en León puede costar unos 30€-50€ en una conservación media. Si la moneda está "EBC" (Excelente Bien Conservada), puede subir a los 120€-200€.

2. Monedas de Plata: Los Reales

Aparecen más tarde en la Edad Media y tienen un valor intrínseco mayor.

Precio: Entre 200€ y 1.000€.

Detalle: Un Real de plata de Pedro I (Reino de Castilla y León) en buen estado se está vendiendo actualmente por unos 400€ - 600€. Si la pieza es de una ceca (lugar de fabricación) rara, el precio se dispara.

3. Las joyas de la corona: El Oro (Morabetinos)

Aquí entramos en el mercado de alta inversión. El morabetino o maravedí de oro es la pieza más codiciada.

Precio: Desde 3.000€ hasta más de 30.000€.

Récords actuales: * Un maravedí de oro de Alfonso VIII (Castilla y León) en excelente estado ronda los 6.500€.

Piezas extremadamente raras de reyes puramente leoneses, como Fernando II o Alfonso IX, han alcanzado en subastas recientes valores de entre 24.000€ y 30.000€.