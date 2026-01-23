Detenidos tres miembros de una banda que merodeaba por varios chalés de San Andrés

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron el pasado martes a la detención de tres súbditos extranjeros, miembros de una banda organizada, que supuestamente se dedicaban a los asaltos en las viviendas de la zona, alerta que ya se había recogido también en áreas de Villaquilambre. En León capital también hay dedicación entre las fuerzas policiales al seguimiento de varios grupos de estas características, aunque de momento no ha habido resultados.

En el caso del pasado martes, un agente policial observó movimiento sospechosos de un automóvil de color negro con matrícula francesa, que parecía estar realizando vigilancias en una zona del extrarradio de la localidad. Finalmente, ante la certeza de que podía tratarse de actividad delictiva, se procedió a la detención de los tres sospechosos. Al abrir el coche se encontró en su interior un variado abanico de joyas, cuya procedencia no supieron justificar los sospechosos.

Movimientos similares se han apreciado en zonas del alfoz como Villaquilambre, aunque en la Comisaría de León existe la certeza de que se trata de una banda que opera también en la capital. En la zona centro de Ordoño II, se constató recientemente un asalto a un piso en el qu ese utilizaron herramientas mecánicas incluso. A lo largo del año, los distintos grupos especializados de investigación de la Policía Nacional han logrado desarticular 18 organizaciones itinerantes en CyL, dedicadas a robos en domicilios, y se detuvo a 38 de sus integrantes. Estas operaciones han permitido neutralizar estructuras criminales altamente móviles, caracterizadas por su capacidad para desplazarse rápidamente entre provincias y actuar de forma organizada. Gracias a los dispositivos de vigilancia, la Nacional ha identificado a otros 23 grupos itinerantes, con 48 personas.