El temporal de nieve complica la circulación en varias carreteras de la provincia: consulta en tiempo real los tramos afectados en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El temporal de nieve causado por la borrasca Ingrid complica en estos momentos la circulación en la provincia de León, especialmente en las carreteras de competencia estatal y autopistas que conectan con Asturias y Galicia. Según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT), varias vías principales presentan restricciones por acumulación de nieve y hielo en la calzada, con niveles de servicio que van desde el verde (transitable con precaución) hasta el rojo (máximas restricciones).

Situación detallada de las carreteras principales afectadas:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido a las 09:45 horas la actualización del estado de la red viaria nacional en la provincia de León, marcada por las condiciones adversas derivadas del temporal de nieve y hielo asociado a la borrasca Ingrid. La principal novedad positiva es la mejora en el Puerto de Pajares: La N-630 ha pasado de nivel rojo a nivel amarillo en el tramo correspondiente al puerto.

Además, se mantiene la normalidad en varios tramos clave:

AP-66 (Autopista Pajares): nivel verde del pk 141 al pk 87.

A-66 (Autovía Benavente): nivel verde del pk 142 al 196.

A-60 (Autovía Valladolid): nivel verde del pk 103 al 131.

N-120 (zona del Bierzo): nivel verde del pk 347 al pk 426.

Sin embargo, la situación sigue siendo complicada en la A-6 (autovía del Noroeste), donde persisten dos tramos en nivel rojo (obligatorio uso de cadenas y prohibición a vehículos pesados sin equipamiento adecuado): Del pk 340 al 360 (Puerto de Manzanal).

Del pk 421 al 431 (Puerto de Piedrafita).

También se mantiene en nivel amarillo:N-VI del pk 307 al 403 (Puerto de Manzanal).

N-630 del pk 87 al 100 (Puerto de Pajares).

Estos niveles indican la necesidad de circular con extrema precaución, equipamiento obligatorio (cadenas o neumáticos de invierno) en los tramos rojos y amarillos, y posible restricción al tráfico pesado o vehículos sin condiciones adecuadas.La DGT recomienda evitar desplazamientos no esenciales por estas zonas de montaña, consultar el estado de las carreteras en tiempo real a través de su web o app, y extremar la atención ante la posibilidad de placas de hielo, nieve acumulada y visibilidad reducida.La situación podría evolucionar a lo largo de la mañana en función de la intensidad de las precipitaciones y las labores de limpieza y tratamiento de la vía por parte de los servicios de conservación. Se aconseja seguir las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en los puntos de control.