El temporal de nieve complica la circulación en varias carreteras de la provincia: consulta en tiempo real los tramos afectados en León
Hay varias carreteras que prohíben el paso de camiones y donde es necesario extremar la precaución
El temporal de nieve causado por la borrasca Ingrid complica en estos momentos la circulación en la provincia de León, especialmente en las carreteras de competencia estatal y autopistas que conectan con Asturias y Galicia. Según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT), varias vías principales presentan restricciones por acumulación de nieve y hielo en la calzada, con niveles de servicio que van desde el verde (transitable con precaución) hasta el rojo (máximas restricciones).
Situación detallada de las carreteras principales afectadas:
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido a las 09:45 horas la actualización del estado de la red viaria nacional en la provincia de León, marcada por las condiciones adversas derivadas del temporal de nieve y hielo asociado a la borrasca Ingrid. La principal novedad positiva es la mejora en el Puerto de Pajares: La N-630 ha pasado de nivel rojo a nivel amarillo en el tramo correspondiente al puerto.
Además, se mantiene la normalidad en varios tramos clave:
AP-66 (Autopista Pajares): nivel verde del pk 141 al pk 87.
A-66 (Autovía Benavente): nivel verde del pk 142 al 196.
A-60 (Autovía Valladolid): nivel verde del pk 103 al 131.
N-120 (zona del Bierzo): nivel verde del pk 347 al pk 426.
Sin embargo, la situación sigue siendo complicada en la A-6 (autovía del Noroeste), donde persisten dos tramos en nivel rojo (obligatorio uso de cadenas y prohibición a vehículos pesados sin equipamiento adecuado): Del pk 340 al 360 (Puerto de Manzanal).
Del pk 421 al 431 (Puerto de Piedrafita).
También se mantiene en nivel amarillo:N-VI del pk 307 al 403 (Puerto de Manzanal).
N-630 del pk 87 al 100 (Puerto de Pajares).
Estos niveles indican la necesidad de circular con extrema precaución, equipamiento obligatorio (cadenas o neumáticos de invierno) en los tramos rojos y amarillos, y posible restricción al tráfico pesado o vehículos sin condiciones adecuadas.La DGT recomienda evitar desplazamientos no esenciales por estas zonas de montaña, consultar el estado de las carreteras en tiempo real a través de su web o app, y extremar la atención ante la posibilidad de placas de hielo, nieve acumulada y visibilidad reducida.La situación podría evolucionar a lo largo de la mañana en función de la intensidad de las precipitaciones y las labores de limpieza y tratamiento de la vía por parte de los servicios de conservación. Se aconseja seguir las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en los puntos de control.