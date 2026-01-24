Cada 26 de julio se celebra el Día del Abuelo dedicado a las personas mayores dentro de la familia.alexandros beltes

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León organiza una charla sobre salud mental que, bajo el título ‘Cuida tu mente, cuida tu vida’, será impartida por la psicóloga Sara Alvado Fanjul el jueves, 29 de enero, a partir de las 18.30 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Léon, ubicado en la calle Alfonso V.

El objetivo de esta iniciativa, dirigida al público general, es abordar la importancia del bienestar emocional y cómo la salud mental influye en la vida cotidiana, profundizando en enfermedades como la depresión y en la diferencia entre ansiedad y estrés. La charla enseñará herramientas de prevención centradas en el autocuidado y la gestión emocional, con el fin de ayudar a los asistentes a identificar y regular sus emociones.

Para complementar la sesión, la ponente se encargará de mostrar la parte práctica mostrando técnicas de reestructuración cognitiva, terapia racional emotiva y técnicas de relajación y respiración, para poder utilizar en los momentos más complejos.