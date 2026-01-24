Una pelea y un robo con navajas entre menores movilizan ocho patrullas policiales

La Policía tuvo que acudir a los jardines de Correos.DL

Un robo con violencia mediante la utilización de una navaja por parte de menores y una pelea que finalmente no llegó a fructificar movilizaron poco antes de esta medianoche hasta ocho patrullas de Policía Local y Policía Nacional, aunque el hecho coincidió también con el momento del regreso a base de las unidades.

Pese a que finalmente no hubo que lamentar grandes incidencias, los hechos provocaron una notable expectación en la zona.

Primero se recibió en la sala de operaciones una alerta sobre un conato de pelea en la zona de los jardines de Correos. Llegada la dotación policial, se logró controlar la situación.

Posteriormente, un menor denunció haber sido objeto de un intento de robo mediante el uso de una navaja. Tras aclarar lo ocurrido, la normalidad volvió a la zona, previa identificación de los protagonistas.