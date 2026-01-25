Arde por completo un vehículo en un garaje de Armunia y deja destrozada la vivienda

Un vehículo que se encontraba estacionado en un garaje de Armunia resultó calcinado por motivos que se investigan y que no habían resultado esclarecidas al cierre de esta edición. Lo que sí quedó claro es que los resultados del incendio fueron devastadores: el vehículo quedó reducido a cenizas y se declaró como siniestro total, el garaje de la vivienda sufrió daños de notable consideración y buena parte del inmueble quedó dañado como consecuencia de las llamas y el humo.

Los hechos ocurrieron en la jornada de ayer. Además de los daños en las zonas mencionadas, también hubo que lamentar desperfectos de importancia en un trastero de la zona,, aunque no hubo que lamentar desgracias de carácter personal.

La rápida intervención de los bomberos evitó males mayores y delimitó el poder de las llamas, que fueron atajadas en cuanto se pudo.