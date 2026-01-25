Los trabajos para el soterramiento del cruce de La Granja en la LE-20 obligarán a cortar un tramo al tráfico el martes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Policía Local de León cortará al tráfico el tramo de la calle La Granja entre las glorietas de la LE-20 y la avenida Cuna del Parlamentarismo, que permanecerá restringido desde las 9 horas del martes, 27 de enero, hasta las 7 horas del miércoles, día 28. El corte permitirá realizar en la zona una verificación del sistema de saneamiento dentro de los planes de ejecución de las obras del soterramiento del cruce de La Granja en la LE-20.

El corte del tráfico de este tramo de la vía conllevará el cierre de accesos e incorporaciones a la glorieta de la LE-20 a la altura de La Granja. El desvío del tráfico rodado estará a la altura de la glorieta entre La Granja y Cuna del Parlamentarismo, donde los conductores tendrán que tomar la avenida Cuna del Parlamentarismo para llegar a La Serna y desde allí poder incorporarse a la LE-20.

Con el fin de minimizar las molestias a los usuarios de la vía, habrá señalización informativa en la zona y la Policía Local prevé establecer un dispositivo de vigilancia, gestión y regulación del tráfico en las vías alternativas para reducir el impacto derivado de la actuación.