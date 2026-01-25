La Plataforma contra la Violencia Machista de León convoca mañana un nuevo ‘Lunes sin sol’

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Plataforma contra la Violencia Machista de León llevará a cabo mañana, lunes 26 de enero, a las 20 horas, una nueva concentración de ‘Los Lunes sin sol’ en la plaza de Botines de la capital, donde se recordará a Victoria, la mujer de 33 años asesinada ayer por su expareja en Alhaurín el Grande (Málaga) en presencia de sus tres hijos menores.

La concentración también recordará a María Antonia, la mujer de 28 años asesinada el 24 de septiembre en Badajoz a manos de su pareja, ya que en los últimos días se confirmó oficialmente como violencia de género.

Con Victoria son ya cinco las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, mientras que con María Antonia la cifra de mujeres asesinadas el pasado año fue de 48. Con ambas, son un total de 1.348 las mujeres asesinatas desde 2003, cuando se comenzó a computar el número de víctimas mortales de este tipo de delitos.

Los asesinatos machistas dejan también este año a cinco menores huérfanos de madre, sumando un total de 505 desde 2013. Desde ese mismo año también fueron asesinados mediante violencia machista vicaria 65 menores, con el objetivo principal de causar el máximo daño a sus madres por parte de hombres que eran o habían sido su pareja.

Desde 2005, cada lunes, siempre que en los siete días anteriores una mujer haya sido asesinada por un hombre con el que tuviera o hubiera tenido una relación de pareja, se convoca frente al edificio Botines de la capital leonesa una concentración pública, abierta a toda la ciudadanía, para mostrar el rechazo a la violencia machista. Con la de mañana serán 652 las concentraciones ‘Lunes Sin Sol’ celebradas en León en repulsa contra la violencia machista, desde que se establecieran hace más de 20 años por la Plataforma Contra la Violencia Machista.