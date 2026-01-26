Los acusados de las puñaladas de Puerta Moneda en León se cruzan la culpa y la Audiencia los implica a todos

La Audiencia Provincial ha puesto fin a la estrategia disuasoria de los tres acusados de agredir con un cuchillo de grandes dimensiones a un joven en el Barrio Húmedo la víspera de la fiesta de la Comunidad. Los sospechosos habían empezado a variar sus versiones para culparse unos a otros y una resolución de la Sección Tercera ha resultado salomónica: había un plan conjunto y la importancia de la autoría material de la cuchillada es relativa. Todos actuaron bajo un mismo fin.

En las pruebas indagatorias «se ha producido un cambio en la declaración de una de las personas investigadas» (y cita su nombre, que en esta información se omite para preservar su anonimato) «quien en fase de instrucción, negando haber participado en la comisión del delito de robo, refiere que fue un segundo el que acuchilló a la víctima», para sostener en su declaración indagatoria que la persona que agredió con el cuchillo no era el aludido, sino el otro investigado. La conclusión final es que los implicados enmarañan ahora sus versiones con el fin de crear una cortina de humo que dificulte las acusaciones.

«Pues bien, no se comparte por la sala que este cambio de rumbo en la declaración del coinvestigado, que no tiene la obligación de decir verdad, sea de suficiente calado como para considerar que se han debilitado los indicios de la participación del recurrente, puesto que, además de que la declaración de un coacusado ha de ser valorada con prudencia (pues no está obligado a decir verdad como un testigo o perito), en la misma, hay datos que contradicen lo depuesto en fase de instrucción, que hacen seriamente dudar de su veracidad», explican los magistrados en un auto.

Ante el juez de instrucción, el protagonista del recurso niega su participación en el robo, pero en la indagatoria refiere: «le fuimos a robar». Para los magistrados de la Audiencia «existen indicios suficientes de que los tres procesados actuaron de manera conjunta, por lo que, siendo un supuesto de coautoría y siendo también relevante quien acuchillara a la persona que estaba siendo atracada, ello no exime de responsabilidad al resto de personas que participaron en el atraco».

PETICIÓN DE LIBERTAD

El recurso viene a colación de la propuesta de uno de los sospechosos para su puesta en libertad y la concesión de la libertad provisional. La Audiencia rechaza la propuesta y considera que se mantienen las razones para acordar su mantenimiento en prisión, «máxime cuando ya se ha dictado auto de conclusión de sumario, (auto de 10 de noviembre de 2025) lo que determina un pronto enjuiciamiento de la causa contra su persona».

Se considera prueba de cargo fundamental la declaración del agente de policía con que vio como uno de los procesados, con su ropa manchada de sangre, arrojó la cartera de la víctima y testificó que al segundo procesado le fue intervenido un cuchillo de grandes dimensiones, que si bien es cierto no se corresponde con el usado para agredir al joven, pudo ser exhibido también para conminar al perjudicado a entregar sus objetos personales a los atracadores.

VERSIÓN OFICIAL

El Palacio de Justicia considera que la versión más fiable de lo ocurrido infiere cabalmente que los tres investigados interceptaron a la víctima en la Calle Puerta Moneda, el día 20 de abril de 2025, sobre las 2,40 horas cuando salía de un pub y caminaba hacia su domicilio. (La versión policial refiere que los hechos ocurrieron más arriba, en las inmediaciones de la plaza de San Martín) y que, con la intención de sustraerle la cartera, le agredieron propinándole varios golpes en su cuerpo y asestándole una puñalada supuestamente con un cuchillo de unos 30 centímetros de largo y 20 centímetros de hoja, causándole importantes heridas que precisaron cirugía emergente en el hospital por agresión con arma blanca, sustrayéndole su cartera y su teléfono móvil.

Descarta la Audiencia tomar la medida de poner en libertar provisional a ninguno de los tres investigados «porque resulta evidente que, de no mantenerse en situación de prisión provisional al recurrente existiría un serio riesgo de fuga vista la importancia de las penas privativas de libertad que se le pueden imponer o de influir en personas implicadas o relacionadas con los hechos o de destruir medios probatorios o de volver a cometer otros hechos delictivos, «garantizándose con dicha medida su necesaria presencia en el juicio, que se estima, dado que se ha acordado la conclusión del sumario y es causa con preso, que se celebrará lo más pronto posible, de acuerdo con el calendario de señalamientos de esta Audiencia», según se explica en el auto que resuelve la cuestión y que ha sido notificado a las partes implicadas en el procedimiento.

Uno de los cuchillos intervenidos puede que no fuera el usado para el ataque pero se sospecha que tenía intenciones intimidatorias