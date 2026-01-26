La jornada del temporal en León se cierra sorprendentemente sin incidencias

Las fuertes rachas de viento que azotaron ayer al entorno de la capital y al casco urbano de la ciudad no comportaron salidas de los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la capital, que registraron dos desplazamientos importantes tan solo, uno a Puente Castro por la caída de tejas en una casa en notable estado de abandono y el otro al comedor del centro cultural de Trobajo del Cerecedo, donde ardió una cocina.

Fuentes consultadas por este periódico señalaron la inexistencia de llamadas de emergencia a los servicios de estas características en la capital. La Policía Local apenas señaló la existencia de alguna consulta esporádica con los efectos de la climatología, y al cierre de esta edición no se había constatado ninguna salida desde el Parque de Bomberos.

Sí fue necesario acudir a la barriada leonesa de Puente Castro, donde un tejado en mal estado provocó el desplazamiento de tejas que amenazaban la seguridad de los viandantes por el riesgo de precipitación a la vía pública. Los bomberos comprobaron que el inmueble estaba realmente deteriorado y procedieron a notificar a la autoridad competente lo ocurrido,, aunque no fue necesario adoptar medidas de carácter extraordinario.

Tampoco resultó de especial gravedad la salida registrada en Trobajo del Cerecedo, donde la cocina del Centro Cultural, enclavada junto al comedor de las instalaciones, comenzó a arder por motivos desconocidos.

Una dotación del Parque de Extinción de Incendios de la capital se desplazó al lugar y sofocó las llamas, sin que hubiera que lamentar daños de carácter personal. Solamente se registraron desperfectos de carácter material.

MÍNIMOS SUSTOS

Por lo demás, no hubo que señalar especialmente incidencias de importancia destacada. Aparte de los sustos que se ocasionaron con las fuertes acometidas del viento, especialmente a la hora de la sobremesa, tampoco el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León fue notificado de cuestiones de relevancia destacada.

Para hoy se espera que la meteorología resulte más benigna. Las previsiones apuntan a unas rachas de viento de un máximo de cinco kilómetros por hora y unas temperaturas de diez grados la máxima y dos grados la mínima. En esas condiciones los servicios de emergencia confían en que no se produzcan novedades destacadas en ese sentido y que el día vuelva a ser apacible a efectos de incidencias.

El mes de enero está resultando relativamente bonancible en materia de sucesos, a la vista de lo ocurrido y de que en la mayor parte de las jornadas ha imperado la tranquilidad. No se están produciendo graves alteraciones de carácter destacado, cuestión que no impide que se extremen las precauciones.