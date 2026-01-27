La exploradora del AVE limpia las vías y no pasa la mopa a la catenaria

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El tren que desempolvaba la línea de la alta velocidad en León se hizo célebre como objeto de deseo para una función que no era la suya; para aprovechar sinergias, los colectivos de usuarios llegaron a proponer, cuando la pandemia apenas permitía al oxígeno social regar el cerebro, que la composición del 114 dedicara la vuelta al servicio comercial, para convertirse en el primer tren del día en conectar León y Madrid. La opción pasó de largo por los despachos del operador, que en pleno ajetreo de relevos ministeriales en el sanchismo precoz comenzaba a comprobar cómo crecían las incidencias en la hoja diaria de las conexiones ferroviarias. El 114 era el modelo que en esa época prestaba los servicios Avant en la línea del norte, otro objeto de deseo de los usuarios leoneses, apartados de la normativa que regula las bonificaciones en ese tipo de servicio y que no alcanzan a la estación del Bernesga. Luego, Adif cambió el plan de los trenes despertadores de la línea de alta velocidad y llegó la 336, que limpia la vía, pero no le pasa la mopa al polvo de la catenaria. El modelo que se emplea para repasar el soporte y dar el visto bueno de la apertura de la agenda del día es de tracción diésel, parte de un lote que desde hace justo dos años se desenvolvió para auscultar líneas convencionales y alta velocidad. Lo que antes publicitaba Adif, en aquella época, tiene una relevancia especial si se lee sobre el papel de la actualidad tras los acontecimientos que han sucedido al accidente mortal de Córdoba y cómo trasciende desde hace una semana cualquier alusión a la seguridad en el servicio ferroviario. El administrador recordó cuando puso en liza los nuevos modelos que cubren los recorridos de prueba cada madrugada en la vía de León que disponía de más de 650 vehículos destinados a la conservación predictiva y correctiva de la explotación de la red. La causas y los efectos de los descarrilamientos ahorran ahora cualquier análisis añadido a la función asignada a este tipo de trenes. El blanco y verde es su distintivo, aunque la dotación tecnológica diferencia a los modelos que se aplican a auscultar el trazado que atraviesan después los convoyes comerciales. El repaso a la vía de estos elementos que acompañan a la exploradora no se detienen en cuestiones más profundas como cuando se aplican en medir con sus sensores parámetros de la vía y los carriles sobre cómo está enrasada, peraltes, los niveles, por si alabea, u otros de los síntomas que derivan en el traqueteo tan repetido en los videos que han hecho virales los usuarios a fuerza de llevar a las redes y a los medios de comunicación denuncias que se perdieron en el eco de la vía. Desde hace dos años, se cambió el procedimiento que gestiona la exploradora que inspecciona la vía de alta velocidad a León, en ese trámite que abre el día en las vías de la estación provisional. Se adjudicó a una unión temporal de empresas esta prestación, que se desenvuelve con locomotoras 336, capaces de una velocidad máxima de hasta 200 kilómetros por hora; la paradoja en este procedimiento es que la máquina es de tracción diésel; esto ya supone que la revisión del estado de la catenaria va a quedar al margen de sus funciones. No le faltaron detractores al sistema hace dos años; no le faltan ahora, cuando el murmullo de la seguridad ferroviaria ha pasado de runrún a clamor . La 336 fue el giro principal en la asignación de la tarea de la exploradora del AVE, que hasta 2024 se desenvolvía en la línea del norte hasta León con composiciones de trenes 114 o 121, con tracción y automotores eléctricos, con los que realizaban la inspección técnica completa, del sistema de la catenaria y de las vías, a velocidades de doscientos kilómetros a la hora para advertir de posibles incidencias al administrador antes de meter el servicio los encales diarios de viajeros. La exploradora del AVE avanza cuando el resto de trenes duerme.