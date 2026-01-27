Faltan tornillos en los rieles de Porqueros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miles de usuarios de la red social X, casi tantos como medio millón, ya han podido visualizar el documento que muestra un tramo de la vía entre León en Ponferrada sin tornillos y anclajes en alguno de sus elementos de sujeción. Se localiza la incidencia en un punto determinado de este enlace, cerca de la localidad de Porqueros, que en los últimos meses ha pasado a primer plano por los cambios pendientes en la estructura ferroviaria que no acaban de llegar. «Faltan anclajes y tornillos en los rieles», alerta un mensaje que acompaña al documento visual que ha puesto de nuevo a la red ferroviaria leonesa en el primer plano. Este tramo de vía, entre León y Ponferrada, da paso diario a una conexión de larga distancia entre Galicia y Barcelona, uno de los trenes con más demanda en León, que ha contribuido a la difusión de la denuncia en redes.