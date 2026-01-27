A León se le caen 1,05 M€ de los parquímetros de la ORA por no municipalizar

El 29 de noviembre de este 2026 se cumplen los 25 años de la ORA en León. El aniversario fijaba la expiración de la sociedad mixta que se constituyó para su explotación, pero por gracia de los efectos del covid que invocan las empresas en amparo del equilibrio presupuestario, la fecha se irá al final 213 días más allá, hasta el mes de junio de 2027.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León planea celebrar las bodas de plata con un nuevo contrato de adjudicación, en el que además quieren incluir la gestión del aparcamiento subterráneo de San Marcelo. El equipo de gobierno de José Antonio Diez volverá a reincidir en la misma apuesta: se guardará el 57% del capital y dejará un 43% en manos de un socio privado. No municipalizará, salvo cambio de última hora forzado por la falta de apoyos políticos, a pesar de que esta fórmula empresarial provoca que en el último año al consistorio se le escapen de los parquímetros 1.047.063,65 euros, según las cifras aportadas este a los consejeros en el consejo de administración de Eulsa celebrado este lunes.

La partida se va por el sumidero de la sociedad mixta, que en el pasado 2025 cerró con un récord histórico de ingresos de 4.020.882,31 euros, IVA excluido, frente a los 3.972.631 euros del ejercicio precedente, una vez descontados los 168.995,97 euros del contrato que le adjudicó en 2024 el consistorio para la gestión de los carga y descarga.

Dentro de esta cifra el beneficio asciende a 1.775.587 euros. Pero a esta cifra hay que restarle el impuesto de sociedades, que asciende a un 25% y firma un mordisco de 443.896,75 euros para Hacienda, y el reparto con el socio privado, Dornier, que se llevaba el 43% acorde a su participación empresarial, traducida en este último año en 603.166,9 euros. No tendría que abonar ninguna de las dos facturas el Ayuntamiento de León si optara por municipalizar el servicio, aunque el empecinamiento de los rectores municipales en mantener la misma fórmula hace que a la administración le quedan como entradas limpias de capital apenas 799.546,82 euros.

Los datos se asientan en un balance en el que se refleja que los mayores ingresos se deben a la zona azul, justificada como herramienta para una mejor rotación del aparcamiento, a pesar de los problemas para encontrar estacionamiento en la ciudad que advierten los ciudadanos. La ORA recaudó 3.132.913,22 euros por estas 6.112, de las cuales 2.837 fueron promovidas en los mandatos en los que José Antonio Diez ejerció primero como concejal de Movilidad y después como alcalde.

En la partida de la zona azul se anotan los nuevos ingresos generados por la gestión de los carga y descarga inciada en enero. Los controladores de la ORA se encargan de vigilar que el uso de estos espacios se haga conforme al cambio de la normativa, que exige a los titulares de estos permisos sacar un ticket mediante una aplicación móvil. Es gratis para este colectivo, pero si no lo sacan se exponen a una sanción, así como si superan los 30 minutos máximo de gracia. La receta le pueda caer también a quien estacione en estas zonas sin permiso, como ha sucedido con el 52% de las impuestas en estos meses. Una vez rellenado el boletín por parte de los vigilantes municipales, el infractor cuenta con dos horas para anularlo por 5 euros, que los ingresa Eulsa; si no lo hace, pasan a la Policía Local, que envía las cartas a los domicilios con un requerimiento a partir de 80 euros.

Por detrás de esta partida, en orden de importancia se sitía la zona naranja. En 2025, la ORA recaudó 697.043,27 euros, un poco por debajo de los 708.864,87 euros del 2024, debido a que este último año han estado condicionados dos de los estacionamientos de larga estancia: el de San Pedro, detrás de la Catedral, donde dos días a la semana por la mañana se trasladó el mercado de la plaza Mayor; y el de la explanada de la delegación territorial de la Junta, limitado en parte por las obras del intercambiador durante meses. A la zaga de estos ingresos, de acuerdo al balance ofrecido, se mantiene el distintivo verde de residentes, por el que se obtuvieron 119.033,85 euros; la ocupación de vía pública por obras y contenedores que ocupan plazas, que supusieron 31.700,79 euros; las entradas extraordinarias, cifradas en 553,69 euros; y los recogidos como «otros», que suponen 2.078,49 euros.

En un capítulo diferenciado se recoge, por primer año, los ingresos por la gestión de los aparcamientos de autocaravanas. Los controladores de la ORA entraron en estas zonas a partir de abril y la caja sumó 37.559 euros. La estadística ofrecida en el consejo muestra que la mayor ocupación media corresponde al de la avenida Peregrinos, frente al tanatorio, con un 58% de sus 22 plazas; seguido por el de La Granja, con un 54,33% de sus 25 espacios; y del habilitado en La Palomera, que se queda en sólo un 22,17% de sus 45 estacionamientos reservados para estos vehículos.

La radiografía permite analizar cómo funciona la ORA, que en el pasado año presentó una ratio media de ocupación del 75,73%. Cada plaza genera por hora de media 0,57 euros, de acuerdo a los datos del informe, en el que se detallan los sectores que más rendimiento ofrecen. No hay cambio sobre otros años: Condesa y El Corte Inglés, donde más plazas se acumulan, siguen a la cabeza.