El C4IN de Telefónica Tech en León entra en el acelerador de innovación de la Otan

El posicionamiento de León como polo de innovación en ciberseguridad a nivel internacional se refuerza con el acuerdo firmado por Telefónica con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) por el que su centro especializado en soluciones para la industria, ubicado en el Parque Tecnológico de León, se incorpora al Acelerador de Innovación en Defensa (proyecto Diana) de la institución. Entra así a formar parte de un grupo de 150 empresas de todo el mundo que desarrollan conceptos, tecnologías y herramientas para tecnología cuántica y de ciberseguridad, además de redes de nueva generación, tanto para uso militar como civil, con el que se está diseñando una red puntera de innovación para proteger a todos los países que forman parte de la organización.

El centro de ciberseguridad de Telefónica Tech especializado en industria que desarrolla una actividad e investigación creciente en León, el C4IN, es uno de los seleccionados en el acuerdo firmado con la Otan. El proyecto Diana pretende a largo plazo el intercambio de conocimiento entre las empresas que participan en su aceleradora a nivel internacional, con el objetivo de validar conceptos, tecnologías y casos de uso en el ámbito de la defensa a nivel mundial. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ya fue seleccionado también para colaborar en este proyecto. El Centro de Ciberseguridad Especializado en Industria 4.0 (C4In CyberSecurity Center) se puso en marcha en 2019 en el Parque Tecnológico para prestar a las empresas industriales servicios de seguridad y desarrollar soluciones y productos específicos para este campo.

Entre sus principales avances destaca Aristeo, que se ha ido perfeccionando con los años, una herramienta que despliega una red de señuelos que simulan ser sistemas industriales reales para atraer a los atacantes. Lo que permite identificar de forma temprana tendencias y vulnerabilidades del sector industrial para que las empresas puedan analizar sus fallos de seguridad.

Seis centros

El acuerdo firmado entre Telefónica y la Otan incluye a seis centros de desarrollo e innovación de la compañía en España, además del C4IN de León el laboratorio The ThinX de Telefónica Tech, y TEFQCI, ambos en Madrid; los dos edificios dedicados a tecnología e innovación en Alcobendas y el Laboratorio de Telefónica Teche en Málaga.

Diana es el programa diseñado por la Otan como acelerador de innovación de doble uso (es decir, desarrolla proyectos tanto de ámbito militar como civil) que colabora en algunos países socios con entidades innovadoras que desarrollan soluciones comerciales y de defensa para problemas que afectan a todas las naciones.

El programa está creando un ecosistema de centros de pruebas, aceleradores, eventos y actividades educativas interconectados que apoyan esta innovación tecnológica de doble uso. Este ecosistema se puso en marcha en 2023 y actualmente colabora con más de 20 organizaciones aceleradoras afiliadas y más de 200 centros de pruebas. En los que el tejido innovador en ciberseguridad leonés gana peso ahora con la integración del centro de Telefónica Tech.

Los otros centros

TEFQCI, la red experimental de comunicaciones cuánticas de Telefónica en Madrid, es el principal activo del Centro de Excelencia en tecnologías cuánticas para reforzar la seguridad de las redes y servicios mediante soluciones QKD (Quantum Key Distribution). También se está utilizando como base para la futura Internet cuántica, identificando los equipos, procesos y herramientas más adecuados. Es un espacio de colaboración abierta con organismos públicos y privados desde el que Telefónica lidera el desarrollo de comunicaciones y tecnologías cuánticas.

Por su parte The ThinX es el laboratorio de tecnología IoT, Big Data, Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, destinado para que clientes, socios e instituciones puedan cocrear y simular el funcionamiento en condiciones reales de cualquier proyecto de IoT antes de su implantación masiva. Inaugurado en 2017, en poco tiempo se ha convertido en unos de los entornos de IoT más avanzados y mejor equipados del mundo, con acceso a radio de última generación y de tecnología de LPWA (redes de área amplia de bajo consumo diseñadas para el Internet de las Cosas).

El centro de Innovación y Laboratorio de Telefónica Tech en Málaga cuenta con 60 trabajadores para desarrollar soluciones punteras a nivel internacional en los campos de la IA, el IoT, el Cloud y el Big Data, contando con la ciberseguridad como elemento transversal en todos sus productos y servicios.

El Centro de Tecnología e Innovación en Alcobendas y de Tovar, ubicados en el norte de Madrid, conforman un espacio de más de 3.000 metros cuadrados con una completa miniaturización de la red, tanto fija como móvil, que funciona de forma totalmente autónoma. Avances y recursos necesarios para probar todos los servicios antes de que se lancen al mercado mediante una réplica de la red real.

Aristeo, la red que atrae delincuentes La herramienta más conocida del Centro de Ciberseguridad C4IN de Telefónica Tech, que trabaja con una treintena de expertos desde León y está especializado en protección de industrias, es la bautizada como Aristo. Que ha evolucionado de forma exponencial desde su creación. En su funcionamiento Aristeo despliega una red de señuelos que simulan ser sistemas industriales reales para atraer a los atacantes, lo que permite la identificación temprana de tendencias y vulnerabilidades para que las empresas puedan analizar sus fallos de seguridad. Su principal particularidad es que esos señuelos están diseñados con hardware real, que simula ser una empresa, en lugar de operar en entornos virtuales. Eso confunde a los ciberdelincuentes y genera ciberinteligencia. La nueva versión de Aristeo incorpora procesos de inteligencia más completos, mejora la información con su reconocimiento automatizado de las tácticas, técnicas y procedimientos. Sitúa esta inteligencia de alto nivel en un marco internacional como las matrices de la corporación Mitre, una de las bases de conocimiento abierto más utilizadas por analistas de todo el mundo para clasificar las amenazas de los atacantes.