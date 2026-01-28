Última hora del temporal en León: carreteras afectadas por la nieve y alerta roja por la crecida del río Cea

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León experimenta una notable mejoría en la vialidad invernal este miércoles 28 de enero de 2026, según la última actualización de la Subdelegación del Gobierno. La mayoría de los puertos y corredores principales de la red viaria se encuentran ya en nivel verde, lo que refleja el eficaz trabajo de los equipos de quitanieves durante la mañana. Las vías que han recuperado la normalidad transitable con precaución incluyen:

AP-66 (Huerna), del pk 87 al 11A-6, tanto en el Puerto de Piedrafita (pk 419-432) como en el Puerto de Manzanal (km 339-360)

A-66, del pk 143 al 93

AP-71, del pk 0 al 37

N-120, del pk 313 al 343

N-621, del pk 93,750 al 121,650 (Puerto de San Glorio)

N-625, del pk 91,740 al 121,000 (Puerto de Pontón)

El único tramo que permanece en nivel amarillo (precaución elevada) es la N-630 en el Puerto de Pajares (pk 87-100), aunque ya muestra tendencia clara a pasar a verde en las próximas horas.

En paralelo, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha subido a nivel rojo la alerta en el río Cea a su paso por Sahagún, donde el caudal ha alcanzado los 57,04 m³/s y presenta tendencia ascendente.

Esta crecida, alimentada por el deshielo y las precipitaciones acumuladas, obliga a extremar la vigilancia en los márgenes del río y a evitar cualquier cruce o aproximación a zonas inundables.

Aunque la nevada ha remitido en intensidad en varios puntos de la provincia y las carreteras principales se encuentran transitables, las autoridades recomiendan seguir circulando con precaución extrema: mantener velocidad reducida, respetar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas ante posibles placas de hielo residuales en sombras o zonas de montaña. Para los cauces, se insiste en no acercarse a riberas ni vadear zonas bajas. La evolución meteorológica y viaria apunta a una estabilización progresiva durante la tarde, siempre que no se reactiven precipitaciones intensas.





Estado de los cauces