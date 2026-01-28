Última hora del temporal en León: carreteras afectadas por la nieve y aviso amarillo por crecida de los ríos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las nevadas persistentes y las bajas temperaturas continúan afectando la red viaria de la provincia de León, con restricciones en varias carreteras estatales y un episodio de alerta hidrológica en uno de los principales cauces de la zona.

Según la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la circulación se ve condicionada en varios puntos clave de la red de carreteras estatales debido a la acumulación de nieve y hielo. En concreto, se requiere el uso de cadenas en el tramo de la N-630 comprendido entre el enlace con la LE-473 y La Robla, donde las condiciones meteorológicas obligan a extremar la precaución y equipar los vehículos con cadenas o neumáticos de invierno. En otras vías de montaña, como la A-6 en el tramo Celada-La Ribera de Folgoso y la A-66 entre Garaño y Caldas de Luna, así como en la N-621 a su paso por el Puerto de San Glorio y la N-625 en el Puerto de Pontón, se mantiene el nivel verde de circulación. Esto implica la prohibición de adelantar a vehículos pesados.

Las autoridades viales y de protección civil insisten en la necesidad de circular con precaución extrema, respetar los límites de velocidad y comprobar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento.





Estado de los cauces

En el ámbito hidrológico, la Confederación Hidrográfica del Duero ha activado la alerta amarilla en el río Cea a su paso por Sahagún. El caudal registrado es de 39,93 m³/s y presenta una tendencia ascendente, lo que indica un incremento progresivo del flujo debido al deshielo y las precipitaciones de los últimos días. Las autoridades recomiendan no acercarse a las márgenes ni realizar actividades en el cauce.