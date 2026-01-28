UPL exige la mejora de la categoría del sistema ILS del Aeropuerto de León ante los graves problemas operativos recientes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama con urgencia a las autoridades competentes la modernización del Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) del Aeropuerto de La Virgen del Camino, elevándolo de la actual categoría I, limitada en condiciones de niebla, a una categoría III de última generación.

El pasado 9 de diciembre de 2025, UPL ya presentó públicamente esta demanda, advirtiendo de que el aeropuerto leonés no dispone de un sistema adecuado para operar con normalidad en condiciones de baja visibilidad. La actual categoría I impide realizar aterrizajes cuando la visibilidad desciende por debajo de ciertos umbrales, lo que provoca desvíos de vuelos, retrasos y graves inconvenientes para pasajeros y operadores.

Los hechos recientes vuelven a dar la razón a esta advertencia. El pasado 26 de enero de 2026, un vuelo chárter que debía trasladar a la Cultural y Deportiva Leonesa a Ceuta sufrió importantes retrasos al no poder aterrizar con normalidad en León debido a la niebla y a las limitaciones técnicas del sistema actual. La aeronave tuvo que permanecer durante un tiempo prolongado en el aire hasta que se dieron las condiciones mínimas para un descenso seguro, alterando de forma significativa la planificación del viaje y por ende el rendimiento deportivo.

Para UPL, este episodio no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una deficiencia estructural que lastra la operatividad del aeropuerto leonés, especialmente en los meses de invierno. Las limitaciones del ILS de categoría I provocan que, ante situaciones meteorológicas habituales en la zona, los vuelos no puedan operar con normalidad, afectando a viajeros, equipos deportivos, empresas y a los mismos servicios que requieran del mismo.

La formación leonesista insiste en que otros aeropuertos del entorno ya disponen de categorías superiores de ILS, lo que les permite mantener su operatividad con mayor seguridad y regularidad en condiciones adversas. León, sin embargo, continúa con un sistema claramente insuficiente para las necesidades actuales.

UPL insta al Ministerio de Transportes, a AENA y a las administraciones implicadas a priorizar la mejora del ILS del Aeropuerto de León, considerando esta actuación como una inversión estratégica en seguridad, conectividad y desarrollo territorial. Garantizar que el aeropuerto pueda operar con normalidad pese a la meteorología no es un lujo, sino una condición básica para que León no siga perdiendo oportunidades.