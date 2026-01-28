Renfe y Adif establecen planes alternativos por carretera para las conexiones de León con Ponferrada, Palencia y Vigo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Renfe y Adif establecen a estas horas, y desde los primeros momentos de la jornada, planes alternativos por carretera para las conexiones de media distancia entre León y Ponferrada, León-Palencia y Ponferrada-Vigo, al igual que ocurre en la convencional entre Cercedilla y Segovia, según fuentes consultadas por Ical.

Así, para los trenes de Media Distancia entre León y Ponferrada, y viceversa, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera a causa de la nieve, una decisión tomada por la operadora, a pesar de que, en este caso, la línea está en servicio. Lo mismo ocurre en los servicios de Media Distancia León-Palencia, tanto por carretera como con reubicaciones en otros trenes. Mientras, la conexión Ponferrada-Vigo se realizará por carretera esta tarde entre Monforte de Lemos (Lugo) y la ciudad berciana.

Además, en la conexión Asturias-Madrid por alta velocidad “se pueden hacer” transbordos entre composiciones en León, al igual que en la conexión con Santander, en la ciudad de Palencia, motivo por el que los trenes pueden acumular demoras. En el caso de León, se ha optado por esta decisión ante el riesgo de acumulación de hielo en los rodales de los trenes y para evitar el paso por el cambiador de ancho de Vilecha, siguiendo las directrices del Plan Director de Medidas Invernales, lo que ha motivado retrasos medios de 45 minutos.

Esta maniobra se realiza, señalaron las mismas fuentes, debido a la climatología adversa, a consecuencia principalmente de las bajas temperaturas, la nieve y el hielo, con lo que algunos trenes que llegan a León y Palencia regresan en otro servicio hacia el centro peninsular y los viajeros continúan en otras conexiones.

En cuanto a los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad, concretamente en los servicios que unen Madrid con Asturias y Galicia a su paso por Castilla y León, pueden acumular retrasos por este mal tiempo causado por la borrasca ‘Kristin’.

Por otro lado, debido también al temporal de lluvia y nieve se pueden producir retrasos en el núcleo de Cercanías de Madrid, especialmente en la zona noroeste, algo que afecta particularmente a la relación Cercedilla-Segovia, que actualmente está interrumpida por acumulación de nieve en la infraestructura. Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Tanto Renfe como Adif confían en que durante las próximas horas se pueda retomar la normalidad en el servicio.

Velocidad limitada

Además, Adif informó a Ical de que, ante este tipo de situaciones provocadas por la alerta de nieve de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), nivel 2, se limita a 160 kilómetros por hora la velocidad en varios puntos de la red, entre ellos el tramo Tres Cantos-Segovia, en la LAV Madrid-Valladolid, y el tramo Medina del Campo-Taboadela, en la LAV a Galicia.

Lo mismo ocurre por alerta de vientos, entre Segovia y Valdestillas (Valladolid), en la LAV Madrid-Valladolid, donde se limita la velocidad a 120 kilómetros por hora.

Independientemente de la meteorología, y debido a una avería en las instalaciones en la dependencia ‘Bifurcación Galicia’ (a la entrada de León), el tren de Larga Distancia entre Gijón y Madrid (que salió de la ciudad asturiana a las 5.58 horas de la madrugada) tuvo que retroceder a la estación de Santibáñez para ser encaminado por vía I, lo que provocó el retraso del tren en 45 minutos. A partir de ese momento la circulación se produjo por ese vial entre Santibáñez y León, hasta las 9 horas, cuando quedó reparada la avería.