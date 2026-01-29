Las carreteras de León siguen afectadas por el temporal: consulta en tiempo real todas las incidencias en la red viaria

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las carreteras de Castilla y León recuperan poco a poco la normalidad tras el paso de la borrasca Kristi y, principalmente, se registran incidencias en las vías provinciales o carreteras autonómicas. Las carreteras de la red secundaria de León son las más afectadas, al acumular 25 de las 76 incidencias recogidas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La LE-473 está cortada por acumulación de nieve en la vía (Geras-Caldas de Luna) y la LE-321 (Redipuert ) y por lluvia en la LE-6706 (Villapeceñil- Villamol), en la LE- 6704 (Saelices del Río-Bustillo de Cea ) y en la LE-126 (La Baña(

También continúa cortada por inundación la LE-5703 (Cea-Bustillo de Cea) y la LE-5705 (Villaselán-Villamartín de Don Sancho).





Los camiones no pueden circular por la CL-626 (Caldas de Luna-Otero de las Dueñas), LE--460 (Pobladura de las Regueras-Valsemana); LE-451 (Sueros de Cepeda-Riello), LE-234 (Prioro- Sieros de la Reina); LE-231 (Sahechores de Rueda-Almanza); CL- 626 (Boñar- La Espina); L-333 (Cofiñal-Maraña), CL-626 (Caboalles de Arriba); y en la LE-233 en Besande y Siero de la Reina

Además piden transitar con precaución en la A-6 (Benavente-San Adrián del Valle) y por la CL-626 (La Espina-Cervera de Pisuerga).

En Ávila se recomienda circular con precaución por la presencia de nieve en la calzada en: AV-503 (Tornadizos de Ávila); en la AV-502 (Navalperal de Pinares-Hoyo de Pinares); AV-501 (Aldealavieja): AV-913( Serranillos); AV-922 (San Esteban del Valle); y en la AV-941 (Barajas).

Además, esta prohibido circular a los camiones y vehículos articulados en la AV-932 (Casas de Navancuerda), AV-913 y en la AV-901 (Mijares). Esta última carretera está cortada desde Villanueva de Ávila a Mijares.

En Burgos, se pide circular con precaución por la presencia de nieve en la calzada en la BU-925 (Huerta del Rey-Pinilla de los Barruecos). En el tramo de esta carretera también está prohibido que circulen camiones, al igual que en la BU-571 en Ría de la Sia.

En Palencia se pide circular con precaución de la CL-615 (Pino del Río-Guardo); en la 627 (Cervera de Pisuerga-Piedrasluengas); en la CL-627 (La Espina, en León-Cervera de Pisuerga). En Salamanca está prohibido circular a camiones y articulados por nieve en la SA- 203 (El Cabaco-Sierra de Francia) y en Segovia piden precaución en la N-110 (Arcones) y en la N-6 por lluvia (La Estación, en Madrid- Gudillos).

En Soria se recomienda circulación por precaución por nieve en la calzada en la SO-830 desde Vinuesa hasta Montenegro de Cameros y en Zamora está cortada también por nieve la ZA-103 (San Martín de Castañeda).