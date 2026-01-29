El Tribunal de Instancia solivianta a los abogados

La abogacía tiene un nuevo caballo de batalla, ahora se llaman Tribunales de Instancia, siempre desde el paradigma del diseño de un sistema judicial organizado en la distancia y alejado en muchos momentos de la realidad que viven los Juzgados y la realidad que los propios operadores jurídicos y ciudadanos sufren a diario. Lo recalca el decano del colegio, David Díez Revilla.

«Las nuevas estructuras integradas por personas, y que dan servicio a las personas (no lo olvidemos), deben estar programadas contando con todos los operadores jurídicos y fijando un calendario donde todos puedan sentir que están siendo partícipes del cambio y no primando la fecha de implantación sobre el proceso de adaptación. El momento estrella de un cambio organizativo no puede venir determinado por el cambio de cartelería».

La implantación de los Tribunales de Instancia puede derivar en un colapso en los tribunales si no se corrigen a tiempo las disfunciones que se van detectando. La transición está tensionando la organización y alerta de posibles consecuencias: Más lentitud en la tramitación y aumento del atasco, mayor carga organizativa en los órganos judiciales, impacto económico en los despachos por la ralentización del sistema, que afecta a su actividad ordinaria.

A su vez, la reorganización territorial derivada de la comarcalización está provocando desigualdades en el acceso a la justicia. Las secciones de Violencia sobre la Mujer quedan centralizadas en León y Ponferrada, lo que, en la práctica, obliga a algunas víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración. Esto es un elemento que acrecienta el riesgo de desventaja y abandono del mundo rural en nuestra provincia, que solo genera desigualdades.

«Solamente podremos dar solución a las situaciones de desventaja, en una provincia tan extensa como la nuestra, mediante puntos tecnológicos de atención al ciudadano, además de la interoperabilidad entre sistemas judiciales de las distintas comunidades».

La abogacía se pone a disposición de instituciones y ciudadanos para mejorar los servicios existentes que solo redundarán en beneficio de estos, si bien los profesionales se sienten tratados injustamente.

Existen dos materias en las que no existen avances y son de suficiente calado para que de una vez por todas exista un consenso como es la pasarela al Reta y la dignidad de los profesionales en materia de Justicia Gratuita.

El problema de la pasarela al RETA Actualmente existe una ausencia de compromiso eficaz por los grupos políticos en materia de la pasarela al reta, reivindicación justa de la abogacía, que tiene un único objeto que no es otro que la dignidad en la jubilación, siendo imprescindible garantizar la suficiencia económica tras décadas de ejercicio profesional. La existencia de matices en los distintos puntos de vista no puede ser la justificación para no dar pasos definitivos.

A" su vez no se puede esperar un minuto más por una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dignifique el turno de oficio con remuneraciones justas y actualizadas, además de incluir todos aquellos conceptos y servicios actualmente prestados pero que no se retribuyen. También se denuncia el malestar por la falta de remuneración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el Turno de Oficio, obligatorios tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia".

Los colegios profesionales son esenciales y los colegios de la abogacía como corporaciones de de derecho público son esenciales pero para ello exigen el tratamiento que merece, no puede ser que la abogacía cumpla con un índice de satisfacción excelente, que prestan servicios 24 horas al día y 365 días al año y que las administraciones no estén a la altura.

El Colegio de la Abogacía de León presta servicios a los ciudadanos mediante un servicio de orientación jurídica, el servicio de asistencia jurídica gratuita, mediación judicial y extrajudicial, además de poner a disposición de la ciudadanía unas instalaciones modernas y los profesionales mejor formados.