León buscará la mejor tapa del 27 de febrero al 15 de marzo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La ciudad de León buscará un año más la mejor tapa de la ciudad. Esta mañana la concejala de Turismo, Mercedes Escudero, ha presentado el concurso La Mejor Tapa de León 2026, un evento gastronómico que se ha consolidado ya en la ciudad y que celebra su séptima edición. Ha estado acompañada de Paula Álvarez, gerente de la Asociación Hostelería de León, y de los responsables de la campaña audiovisual y el cartel de esta edición: César Barreales de Zezina Estudio Creativo y Roberto González de Creático Comunicación.

Este 29 de enero se han abierto las inscripciones para que los hosteleros que así lo deseen puedan apuntarse a este certamen. Permanecerán abiertas hasta el próximo 13 de febrero en el correo electrónicogerencia@hosteleriadeleon.como a través del formulario disponible en la web de la asociación. La participación es gratuita para los establecimientos asociados y tiene un coste de 60 euros para los no asociados.

Del 27 de febrero al 15 de marzo

Esta séptima edición del concurso La Mejor Tapa de León está organizada por la Asociación de Hostelería de León en colaboración con el Ayuntamiento de León y se celebrará entre el 27 de febrero y el 15 de marzo de 2026.

Una ocasión para disfrutar de la mejor gastronomía de la ciudad, ha asegurado la concejala de Turismo. “Este concurso ya tiene seis ediciones a sus espaldas que han sido todo un éxito y han servido para continuar poniendo valor y reivindicando la mejor gastronomía leonesa también en este formato como es la tapa", ha agregado.

Como en ediciones anteriores, será el público quien determine los ganadores. Las tapas costarán 3,50 euros. Los clientes podrán votar tras degustar al menos seis tapas diferentes, sellando correctamente su cartilla y depositándola en las urnas habilitadas en los establecimientos participantes. Entre los participantes se sortearán lotes de productos de León.

Premios

El establecimiento más votado recibirá un diploma acreditativo y un vale de 500 euros en una agencia de viajes. Además, podrá participar en el V Campeonato Oficial Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España. Del mismo modo, el segundo y tercer premiado recibirán también un diploma y un vale de 300 euros en una agencia de viajes.

Para animar a los hosteleros a participar en el certamen, la Asociación de Hostelería de León ha desarrollado una campaña audiovisual que podrá verse a través de las redes sociales realizada por Zezina Estudio Creativo. También se ha dado a conocer esta mañana el cartel oficial que muestra la tapa como una obra de arte, representada como una pieza contemporánea expuesta sobre un plato convertido en peana. El cartel es obra de Creático Comunicación.