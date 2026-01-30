El incremento de la tasa del agua se ‘evapora’ en el pleno de San Andrés

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Los vecinos de San Andrés del Rabanedo seguirán de momento sin ver repercutir en sus recibos el incremento de la tasa de abastecimiento de agua y conservación del alcantarillado un 2,3%. Así que tras el varapalo el pasado diciembre a la ordenanza de basuras, que impide ingresar casi un millón a San Andrés, UPL tampoco saca adelante de momento una nueva subida del agua, tras el alza del 38% en 2025 tras nueve años sin tocar.

La revisión se llevaba a aprobación definitiva tras la inicial el pasado octubre y dos alegaciones desestimadas. IU señaló que el texto que se traía al pleno «no coincide con lo aprobado» en otoño y advirtió de posible nulidad «por cambio sustancial, al suprimir la motivación». También apuntó que al no haber entrado en vigor el 1 de enero como se decía se «rompe el equilibrio presupuestario». Vox fue de la misma opinión, el PSOE añadió que al «romper el principio de anualidad, lo que se trae no es lo mismo y no se cobrará el primer trimestre» e hizo una advertencia «por seguridad jurídica», mientras el PP achacó a la «falta de organización y gestión de UPL» que la actualización no se hubiera llevado a pleno el 29-D, cuando tenía los tres informes válidos del interventor, secretario y tesorera y podía entrar el vigor el 1 de enero. Los cuatro partidos pidieron que el asunto se dejara encima de la mesa para traer las correcciones. La alcaldesa, Ana Fernández Caurel, defendió el expediente porque no es «una propuesta a mi antojo, sino hecha por los técnicos de esta casa. Está todo perfecto y no existe una modificación sustancial».

También pidió que no hicieran «demagogia» porque no aprobar la subida no beneficia a los vecinos, ya que el dinero sigue saliendo del Ayuntamiento, pero se dará la injusticia de que quien «consume 3 pagará lo mismo que quien consume la mitad». La regidora apuntó que su «percepción» es que esos grupos políticos «dicen eso para así no aprobar la tasa».

UPL tendió la mano a la oposición para el presupuesto, prorrogado de 2020.

La oposición reprueba el "deterioro" del municipio

La oposición en bloque, a instancias del PP, respaldó una moción in voce para exigir a la alcaldesa que asuma responsabilidades por «el deterioro estructural del municipio, su incapacidad para gobernar y la pérdida acelerada de servicios». Según expuso la portavoz popular, Noelia Álvarez, «UPL debe asumir responsabilidades y tomar decisiones porque el deterioro de San Andrés junto con las constantes mentiras y el oscurantismo es muy alarmante».

La moción también remarca «la falta de planificación económica y presupuestaria y la inacción ante problemas graves». Álvarez protagonizó ayer un rifirrafe con el concejal de Servicios, Alejandro Calvo, al preguntar si el Ayuntamiento compró sal para las nevadas. La portavoz del PP constató «mentiras» en las respuestas y le instó a «dimita ya».

Él contestó, «después de usted» y ella, «pues no me llega ni a la suela de los zapatos», a lo que Calvo zanjó con «así dejó el municipio..». El PP también se quejó de «falta de respeto a la labor de la oposición» al no recibir contestación a varios seguimientos y control.