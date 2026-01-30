El alcalde de Valverde de la Virgen aplaude, «si se hacen», los 60 pisos del Sepes

El plan para dotar a La Virgen del Camino de un parque de vivienda pública de alquiler asequible acaba de dar un paso con la adjudicación del proyecto para 59 viviendas en la calle Mesón por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) a la empresa madrileña Taller de Arquitectura BIM por un importe de 236.493 euros.

Esta firma, con amplia experiencia en obra pública para entidades como Adif o la Sareb, dispone ahora de un plazo de 30 meses para ejecutar una obra que transformará un solar de 3.475 metros cuadrados —antigua propiedad de Defensa— en un complejo residencial moderno de un máximo de dos plantas de altura.

El alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández, ha valorado positivamente el avance de un proyecto que sitúa al municipio a la vanguardia de la política de vivienda en León.

«Si finalmente se llegan a hacer, bienvenidas sean, porque el municipio necesita viviendas y seríamos el primer ayuntamiento de toda la provincia donde el Sepes promociona directamente viviendas de este tipo».

El solar, ubicado junto al cuartel del GRS de la Guardia Civil y a escasos metros de la N-120, fue transferido de Defensa a Sepes a finales de 2024. Tras la licitación abierta en verano, a la que concurrieron dos ofertas, el Ministerio acelera los trámites. Se estima que la firma se realice en un mes, lo que permitiría que las viviendas estuvieran listas para su entrega en septiembre de 2028.

Se enmarcan en la estrategia estatal para movilizar suelo público de Defensa hacia usos residenciales.