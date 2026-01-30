Chalecos amarillos para calibrar la tumba de Feve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los operarios se dejaron ver en la zona que trata de proteger la plataforma por el futuro de Feve, contra el interés manifiesto y planificado del Gobierno de tapar las vías con una losa que hará imposible la vuelta del tren a la estación de Matallana. Diez días después de una manifestación multitudinarias que exigió respetar la estructura "es prevaricación tapar las vías hasta la estación", gritaron entre sus lemas, la aparición de chalecos amarillos en la zona cero activó todas las defensa y especulaciones sobre el propósito de los operarios, que vendría a ratificar la idea general del Gobierno de enterrar los raíles para colocar un bus eléctrico con el que quieren sustituir la relevancia del tren. El proceso de enterramiento de los raíles está en una fase de proyecto. Por eso, la presencia de los chalecos amarillos levantó tanta sospecha contra la creencia de que el Gobierno había rectificado con los miles de manifestantes en las calles de León.