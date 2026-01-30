El lunes 2 de febrero comienza la primera fase de las obras de pavimentación de la calle Ancha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo lunes 2 de febrero comenzarán los trabajos de remodelación de la calle Ancha. Esta primera fase de las obras se centrará en la plaza de San Marcelo en su zona más próxima al Museo Casa Botines y el Palacio de los Guzmanes y está previsto que finalice a mediados de marzo. Concretamente la remodelación de esta vía comenzará por el tramo de calle Ancha entre la Rúa y Regidores y la calle Ruiz de Salazar en su tramo de la fachada principal de la Diputación de León. El inicio de los trabajos conllevará la modificación del itinerario de entrada y salida del casco histórico de la capital leonesa. Por ello, la Policía Local del Ayuntamiento de León ha planteado una alternativa para los vehículos procurando con ello la compatibilidad de las obras con la movilidad.

El itinerario establecido para la entrada al casco histórico pasará a ser el siguiente a partir del lunes 2 de febrero: Lope de Vega, plaza de San Isidoro, calle Cid y calle Ancha. Para el caso de los residentes, garajes y vehículos autorizados que tengan como destino la calle Cervantes, seguirán el mismo itinerario prologándolo por la calle Ancha hasta la altura de la citada vía. Quienes tengan que llegar a la plaza del Conde Luna podrán hacerlo por la calle Regidores. Estos cambios conllevan el cambio de dirección en la circulación de la calle Cid y, por lo tanto, los residentes, garajes y autorizados del entorno de la plaza del Conde Luna saldrán por: plaza del Conde Luna, calle Conde Rebolledo y Rúa.

La Policía Local del Ayuntamiento de León recuerda que la medida es temporal y que se mantendrá durante el transcurso de las obras, tiempo durante el cual recomiendan a los afectados verificar actualizaciones publicadas en los medios de comunicación oficiales del Consistorio de la capital leonesa, así como en la cartelería que se instalará en las zonas de obra.

La empresa que se encargará de estas obras ha buzoneado a los vecinos de la zona la información relativa al tráfico en coordinación con la Policía Local que también ha avisado a hoteles, servicios de transporte y reparto, servicios municipales y cuerpos de seguridad.

Una vez finalice la primera fase de las obras a mediados del mes de marzo, las obras se paralizarán y volverán a retomarse una vez pasadas las celebraciones de Semana Santa en el mes de abril.

Primera fase de las obras

Este viernes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud que regirá esta intervención del Ayuntamiento de León. Cabe recordar que se trata de una obra de gran envergadura cuyo objetivo es resolver las deficiencias actuales de la calle Ancha y la plaza de Regla, una zona de importante tránsito peatonal en la ciudad leonesa. Tras la primera fase anunciada, vendrá una segunda a partir de abril que abarcará el resto de la calle Ancha y las inmediaciones de la Catedral.

La intervención se estructura en tres lotes: plaza de Regla, calle Ancha y sector Botines, con un plazo previsto de ejecución cercano al año. El total de la inversión del Ayuntamiento de León para este proyecto es de 2.755.364,60 euros que se ejecutan a través de una encomienda de gestión del Consistorio leonés al Somacyl, compensando con ello una parte de las obligaciones que la sociedad contraerá con el Ayuntamiento en contraprestación por cuatro proyectos que desarrollará junto a la Junta de Castilla y León en la ciudad, el Parque de Energías Renovables, la Red de Calor y la construcción de viviendas en La Palomera, La Granja y El Ejido en parcelas cedidas por el Ayuntamiento.

El objetivo de esta actuación es reorganizar el espacio urbano, haciéndolo más accesible, cómodo y sostenible, sin perder de vista el valor patrimonial del entorno. Para ello, se procederá a la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, telefonía y canalización eléctrica, incluyendo las acometidas a los edificios colindantes.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la reutilización del pavimento actual de piedra natural, que será empleado en otras zonas del casco antiguo. Además, se emplearán materiales de alta calidad como adoquines y losas de granito en tonos negro, dorado y blanco, todos ellos de 10 centímetros de espesor, garantizando la durabilidad, la funcionalidad y la integración estética con el entorno