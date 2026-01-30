La Aemet advierte del tiempo este fin de semana en León: paraguas mientras la nieve mira de reojo a la montaña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad y el protagonismo de las nubes. Según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, este sábado 31 de enero los leoneses tendrán que mantener el paraguas a mano, ya que se espera una jornada predominantemente cubierta con una probabilidad de precipitación que rozará el cien por cien en varios tramos del día. Aunque las lluvias podrían dar pequeños respiros, el ambiente general será húmedo y gris, con temperaturas que oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 10 de máxima, dejando una sensación térmica fresca pero no extrema para la época.

El viento también querrá su cuota de atención durante el sábado, soplando con rachas que podrían alcanzar los 50 o 60 kilómetros por hora, especialmente en las zonas más abiertas de la capital. En la provincia, la situación se vuelve más blanca hacia la Cordillera Cantábrica, donde la AEMET mantiene avisos por acumulaciones de nieve que podrían superar los diez centímetros por encima de los mil metros. Esto convierte al sábado en un día ideal para disfrutar del refugio de los interiores o para aquellos que busquen el espectáculo de la nieve en las cotas altas, siempre con la debida precaución en carretera.

Para el domingo 1 de febrero, el panorama no sufrirá cambios drásticos, manteniendo el pulso entre las nubes y los claros. La lluvia seguirá presente con una probabilidad del noventa por ciento, aunque se espera que las precipitaciones sean algo más escasas y dispersas que en la jornada anterior. Las temperaturas se mantendrán estables, repitiendo máximas en torno a los 10 grados, lo que configura un cierre de fin de semana típicamente invernal en el que la humedad y el cielo plomizo serán los acompañantes fijos de cualquier paseo por el Barrio Húmedo o los alrededores de la Catedral.