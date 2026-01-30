Herido un septuagenario tras ser atropellado en un paso de cebra de Reyes Leoneses en León

Atropello de un septuagenario en Reyes Leoneses en León.DL

Publicado por María Martínez Peña

La tarde de este viernes ha sido protagonizada por un nuevo atropello en la capital leonesa, en concreto, el segundo de la jornada.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso a las 19.38 horas, cuando un hombre de 70 años ha sido atropellado por u vehículo en la avenida Reyes Leoneses, frente al centro comercial León Plaza.

Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.