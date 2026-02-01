El Camino de Santiago se detiene en la Casa de Cultura de Pinilla a través de 40 fotografías

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa de Cultura de Pinilla se convierte en el mejor escaparate del Camino de Santiago gracias a la exposición fotográfica compuesta por 40 instantáneas de la ruta jacobea. La muestra, organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago “Pulchra Leonina”, en colaboración con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, podrá visitarse hasta el próximo 5 de marzo.

La exposición reúne una selección de fotografías que reflejan la riqueza del Camino de Santiago, capturando no solo los paisajes de la ruta, sino también su patrimonio histórico, artístico y cultural, así como las vivencias y encuentros que acompañan al peregrino en cada etapa de este trazado histórico. A través de estas imágenes, el visitante podrá realizar un recorrido visual que transmite la esencia de una de las rutas culturales más importantes de Europa.

Las 40 instantáneas que componen la muestra ofrecen diferentes miradas y estilos fotográficos, poniendo de manifiesto la pluralidad de enfoques desde los que se puede contemplar el Camino de Santiago, siempre con el denominador común de resaltar sus valores humanos, espirituales y culturales.

La inauguración tendrá lugar el martes 3 de febrero, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura de Pinilla, y contará con la presencia de miembros de la Asociación “Pulchra Leonina”, entidad que desde hace años trabaja activamente en la promoción y cuidado del Camino de Santiago y de su legado.

Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se pone en valor la labor de la Asociación, destacando su contribución a la proyección del municipio y a la divulgación de los valores del peregrinaje. En este sentido, desde la concejalía de Cultura, se invita a vecinos, visitantes y amantes de la fotografía a acercarse a la Casa de Cultura de Pinilla para disfrutar de esta propuesta.

La exposición podrá visitarse hasta el 5 de marzo, en horario de mañana y tarde, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.