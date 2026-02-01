Los pasos de Príncipe en Trobajo: una ratonera con agua que Adif y San Andrés no logran sellar

Los vecinos de Trobajo del Camino han vuelto a ver hoy una imagen que, por desgracia, retoma una tradición no deseada: el cierre de los pasos inferiores de la calle Príncipe, tras convertirse de nuevo en piscinas.

Las últimas precipitaciones han desbordado, una vez más, la capacidad de evacuación de estas infraestructuras, y han obligado al cierre del tráfico, lo que deja a cientos de residentes sin su principal arteria de comunicación bajo las vías del tren.

Un problema con raíces profundas

La situación no es nueva, y ahí radica la indignación de la población. Los antecedentes de estos túneles están marcados por una ejecución técnica que los vecinos y la plataforma del Soterramiento ya han cuestionado desde el primer día.

Estos pasos fueron la "solución" de Adif tras el cierre del paso a nivel de El Crucero, pero nacieron con problemas de cota y de impermeabilización. Y aunque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ya realizó una intervención que se suponía definitiva en 2023, la realidad demuestra que los trabajos técnicos fueron insuficientes frente al nivel freático de la zona.

El problema se agrava con el funcionamiento de las bombas de achique, que se atascan, y que requerirían la instalación de otras nuevas y suplementarias.

Para 'limpiar' el agua tampoco ayuda que el municipio se ha quedado sin voluntarios de Protección Civil, de manos caídas hasta lograr una sede "digna".

La inundación de hoy no es solo un problema de movilidad; es un recordatorio de la brecha que divide al municipio. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha vuelto a exigir a Adif una solución estructural definitiva, recordando que el mantenimiento de las bombas y la limpieza de los sumideros no bastan si el diseño del paso es defectuoso de origen.

Para los leoneses que dependen de este paso para ir a trabajar o llevar a los niños al colegio, la paciencia se ha agotado. "No somos ciudadanos de segunda", comentaba un vecino a pie de túnel. Y es que, mientras el soterramiento sigue siendo la gran reivindicación histórica, el presente de Trobajo pasa por tener que usar botas de agua para cruzar al otro lado del pueblo.