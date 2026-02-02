Vuelven las obras a la calle que cambió la historia del tráfico en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este lunes comienzan los trabajos de remodelación de la calle Ancha. Vuelve la piqueta a esta artera elemental del desarrollo de la ciudad, hasta que en 1997 se sometió al primer embarque de cambio profundo, algo más que arañazos en la piel, y pasó a ser peatonal, para frustración del barrio del Ejido, que se vió aislado del resto de la ciudad. Los coches se replegaron y la calle Ancha entró en una nueva era, que llevó en los años siguientes a continuas reparaciones de la sección de adoquines. Hay algunas referencias básicas en los hitos de la ciudad; en torno a 2003 se relevaron casi todas las baldosas de la calle; en 2018 se fraguó una nueva a acometida. La anterior a la actual, que se emprende este lunes. Esta primera fase de las obras se centrará en la plaza de San Marcelo en su zona más próxima al Museo Casa Botines y el Palacio de los Guzmanes y está previsto que finalice a mediados de marzo. Concretamente la remodelación de esta vía comenzará por el tramo de calle Ancha entre la Rúa y Regidores y la calle Ruiz de Salazar en su tramo de la fachada principal de la Diputación de León. El inicio de los trabajos conllevará la modificación del itinerario de entrada y salida del casco histórico de la capital leonesa. Por ello, la Policía Local del Ayuntamiento de León ha planteado una alternativa para los vehículos procurando con ello la compatibilidad de las obras con la movilidad. El itinerario establecido para la entrada al casco histórico pasará a ser el siguiente: Lope de Vega, plaza de San Isidoro, calle Cid y calle Ancha. Para el caso de los residentes, garajes y vehículos autorizados que tengan como destino la calle Cervantes, seguirán el mismo itinerario prologándolo por la calle Ancha hasta la altura de la citada vía. Quienes tengan que llegar a la plaza del Conde Luna podrán hacerlo por la calle Regidores. Estos cambios conllevan el cambio de dirección en la circulación de la calle Cid y, por lo tanto, los residentes, garajes y autorizados del entorno de la plaza del Conde Luna saldrán por: plaza del Conde Luna, calle Conde Rebolledo y Rúa. La Policía Local del Ayuntamiento de León recuerda que la medida es temporal y que se mantendrá durante el transcurso de las obras, tiempo durante el cual recomiendan a los afectados verificar actualizaciones publicadas en los medios de comunicación oficiales del Consistorio de la capital leonesa, así como en la cartelería que se instalará en las zonas de obra. Se trata de una obra de gran envergadura cuyo objetivo es resolver las deficiencias actuales de la calle Ancha y la plaza de Regla, una zona de importante tránsito peatonal en la ciudad leonesa. Tras la primera fase anunciada, vendrá una segunda a partir de abril que abarcará el resto de la calle Ancha y las inmediaciones de la Catedral. La intervención se estructura en tres lotes: plaza de Regla, calle Ancha y sector Botines, con un plazo previsto de ejecución cercano al año. El total de la inversión del Ayuntamiento de León para este proyecto es de 2.755.364,60 euros que se ejecutan a través de una encomienda de gestión del Consistorio leonés al Somacyl, compensando con ello una parte de las obligaciones que la sociedad contraerá con el Ayuntamiento en contraprestación por cuatro proyectos junto a la Junta.