La sordera de la CHD desborda el Carbosillo: San Andrés, atrapado por la burocracia y el agua

Crónica de un desbordamiento anunciado. La situación en el canal del Carbosillo, en el municipio de San Andrés del Rabanedo, ha pasado de la desidia administrativa a la emergencia hidrológica en cuestión de horas.

El Ayuntamiento de este municipio del alfoz leonés se ha visto obligado a dar aviso al servicio de emergencias 112 ante la crecida del caudal, que ya afecta de manera significativa tanto a la localidad de Ferral del Bernesga como a la entrada del núcleo de San Andrés pueblo.

Lo que hoy es una incidencia que requiere intervención urgente es, en realidad, la consecuencia directa de un muro burocrático. Como ya adelantó este periódico, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) lleva un año ignorando las sucesivas peticiones del consistorio para limpiar el cauce. En concreto, se han cursado cuatro solicitudes formales —noviembre de 2024, mayo, julio y septiembre de 2025— sin obtener más respuesta que el silencio.

Un cauce taponado por la maleza

El problema no es nuevo, pero se ha agravado. Los 6,5 kilómetros de recorrido del canal, que dan vida a una senda verde rehabilitada en 2014 con 2,2 millones de euros, están actualmente "cuajados de maleza, troncos y basura". Esta falta de mantenimiento, cuya competencia de autorización reside exclusivamente en la CHD, actúa como un tapón natural cuando el caudal crece, provocando que el agua salte a la senda y a las fincas colindantes.

Desde el Ayuntamiento insisten en que existe la voluntad y los medios para ejecutar la limpieza de forma preventiva, pero la ley es taxativa: sin el "okey" de la Confederación, cualquier intervención municipal se enfrenta a cuantiosas multas. "Es un círculo vicioso: la CHD no limpia, pero tampoco deja limpiar", denuncian fuentes municipales.

Once años de "trampa" ambiental

Desde su reforma hace once años, el Carbosillo ha demostrado ser una infraestructura frágil ante la falta de cuidado. Ya en su primer invierno las lluvias arruinaron el camino de zahorra y obligaron a reparaciones de urgencia. Los temporales Daniel y Elsa también pusieron en jaque la zona por el mismo motivo que hoy indigna a los vecinos: el retraso en las autorizaciones.

La última limpieza efectiva se logró en 2022, tras un tortuoso proceso administrativo. Ahora, con el agua ya fuera del cauce y afectando a la seguridad de peatones y ciclistas, el Ayuntamiento urge a la CHD a que abandone su papel de mero "organismo fiscalizador" y asuma su responsabilidad para evitar daños mayores en el alfoz leonés. Por el momento, la única respuesta que llega desde la cuenca del Duero sigue siendo el agua que desborda las márgenes del Carbosillo.