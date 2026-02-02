Un detenido y dos investigados por robos de paquetes en una furgoneta de reparto en Villaobispo y Navatejera

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres como presuntos autores de un delito continuado de hurto de paquetería del interior de una furgoneta cuando el trabajador realizaba el reparto en las localidades leonesas de Villaobispo de las Regueras y Navatejera.

Además, se le imputan los mismos hechos a otro sujeto que había sido detenido por la Policía Local de Valverde de la Virgen por tener una requisitoria en vigor de búsqueda, detención y personación ante la autoridad judicial.

Durante las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil de Armunia (León), se constató que estas personas aprovechaban el momento en el que el repartidor dejaba las puertas abiertas del vehículo para realizar el servicio para sustraer diversa paquetería y han sido esclarecidos hasta el momento un total de tres hurtos, aunque las investigaciones continúan por si pudieran estar implicados en más hechos.