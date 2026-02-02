Desfiles de disfraces y de antruejos, protagonistas de los carnavales de León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Pasacalles, desfile de disfraces, el desembarco de los Antruejos de la provincia en la capital y el Entierro de la Sardina el Miércoles de Ceniza y actividades deportivas son algunas de las iniciativas que el Ayuntamiento de León ha preparado para disfrutar de los carnavales entre los días 12 y 18 de febrero.

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, ha presentado este lunes la programación en el que los desfiles de disfraces y de Antruejos, tomarán las calles de la ciudad, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Una de las jornadas "más intensas" del Carnaval en la ciudad de León es la del sábado, jornada en la que las actividades comenzarán ya por la mañana con varias charangas recorriendo los barrios de León para "empezar a calentar el ánimo de la ciudad propio de estas fiestas".

Ya por la tarde será el "gran desfile" que este año adelanta su salida desde la avenida Facultad a las 17,45 horas para acabar después en la plaza de Toros donde habrá una gran fiesta con orquesta y la lectura de los ganadores del concurso del desfile de Carnaval.

Según ha apuntado la concejala Camino Orejas, las inscripciones para formar parte de esta "gran comitiva" siguen abiertas hasta mañana, por lo que aún no se puede dar por cerrada la cifra de participantes que, de momento, ya supera el millar de participantes.

Todos ellos participarán en un certamen en el que el Ayuntamiento de León repartirá más de 7.000 euros en premios a los que este año se sumarán también regalos de El Corte Inglés (300 euros en premios) y de Bernesga Motor (450 euros) que colaboran con las categorías de individual, parejas y pequeños grupos.

Desfile de antruejos

Si hay un momento que la ciudad de León vive el Carnaval "de forma especial" es el martes por la tarde con la llegada de algunas de las mascaradas de invierno "más importantes de toda la provincia".

La tradición toma la calle para disfrute de mayores y pequeños que ven desfilar ante ellos algunas de las tradiciones leonesas "más ancestrales". Toros, guirrios, jurrus, madamas, zamarrones o las burras de Tremor, entre otros muchos personajes vinculados a las raíces paganas y pre-cristianas del territorio leonés, llegarán procedentes de todos los rincones de la provincia.

Una representación de ellos ha participado hoy en la presentación del Carnaval encabezados por el presidente de la Federación de Antruejos de León, Manuel Travieso que ha avanzado que habrá más de 400 participantes de gurpos como Antruido de Riaño, Antruejos de Velilla de la Reina, Jurrus y Castrones de Alija del Infantado, Antruejos de Cimanes del Tejar, Antruejos de Carrizo de la Ribera, Alcoba de la Ribera, Entroido de Pombriego, Las Burras de Tremor de Arriba y el Toro de Espina, Carnaval Tradicional de Pozos de Cabrera y Zafarrones de Riello.

Entierro de la sardina

Junto a la concejala este lunes ha estado también el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño II, Javier Argüello, entidad que colabora de forma especial en el Carnaval de la capital con el Entierro de la Sardina. Tal y como manda la tradición, este se celebrará en la tarde del Miércoles de Ceniza.

Será entonces cuando la comitiva fúnebre salga de la plaza de San Marcelo para recorrer el casco histórico entre las lágrimas que da la risa en un sepelio disparatado que acabará con la quema de la sardina y con su degustación. Este año la sardina estará dedicada al arquitecto Antonio Gaudí con motivo del centenario de su fallecimiento.

Por ello, la raspa del pescado que procesionarán este año y acabará ardiendo en la plaza de San Marcelo tiene guiños a su arquitectura, santo y seña del Modernismo en la capital leonesa.