El paro sube en 518 personas en León que cierra enero con 21.207 desempleados

La provincia de León cerró el mes de enero de 2026 con un total de 21.207 personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). En la comparativa mensual, el paro aumentó en 518 personas respecto a diciembre, un incremento del 2,50% vinculado habitualmente al fin de las campañas estacionales de inicio de año. Esta cifra representa un descenso interanual del 6,14%, con 1.388 desempleados menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por sectores económicos, el desempleo se concentra principalmente en el sector servicios con 15.288 personas, seguido del colectivo sin empleo anterior con 2.142, la industria con 1.767, la construcción con 1.331 y la agricultura con 679. Durante el último mes, el paro descendió en agricultura y construcción, mientras que experimentó subidas en el resto de los ámbitos. Por perfiles, la brecha de género se mantiene con 12.322 mujeres en situación de desempleo frente a 8.885 hombres, mientras que el paro juvenil entre menores de 25 años se sitúa en 1.498 personas.

Respecto a la contratación, en enero se formalizaron 6.697 contratos en la provincia. Del total de nuevas firmas, 2.714 fueron de carácter indefinido, lo que supone un 40,53% de la contratación mensual y ratifica el peso de la estabilidad en el mercado laboral leonés actual.

Los datos de la Comunidad

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.971 personas en enero en Castilla y León en comparación con el mes anterior hasta los 103.976 desempleados, un 1,93 por ciento más, 0,67 décimas por encima de la media que aumentó un 1,26 por ciento, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del séptimo peor dato en la evolución del paro en términos relativos del país que anotó aumentos en todas las autonomías salvo en Islas Baleares (-4,30 por ciento) y en Melilla (0,13 por ciento). Además, Castilla y León ha anotado el sexto mayor incremento del desempleo en cifras absolutas.

No obstante, el incremento del paro en Castilla y León ha sido inferior al anotado hace un año cuando sumó 2.887 personas a las listas del paro, un 2,69 por ciento más entonces.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 6.202 parados, lo que supone un 5,63 por ciento menos, por debajo de la media (-6,17 por ciento), pero por encima del descenso del año anterior cuando cayó un 5,09 por ciento (5.906 parados menos).

Se trata, en concreto, del octavo mayor descenso interanual tanto en términos relativos como en cifras absolutas.

Afiliados a la Seguridad Social

León pierde 2.217 afiliados en enero aunque mantiene el crecimiento interanual con 168.464 cotizantes

La provincia de León ha cerrado el mes de enero con un total de 168.464 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un descenso de 2.217 efectivos respecto al mes de diciembre. Esta caída del 1,3% sitúa a la provincia en la media del comportamiento autonómico y nacional durante el primer mes del año, periodo tradicionalmente marcado por la pérdida de ocupación tras el fin de la campaña navideña.

Pese al retroceso mensual, la comparativa interanual refleja una evolución positiva en la provincia. En relación a enero de 2025, la afiliación en León ha crecido un 1,2%, consolidando una base de cotizantes superior a la de hace un año, en sintonía con el incremento generalizado registrado en todo el territorio provincial.

En el conjunto de Castilla y León, la Seguridad Social perdió 12.620 afiliados en enero (un -1,27%), situando el total de cotizantes en 982.303 personas. La bajada mensual afectó a todas las provincias de la Comunidad, con Segovia (-1,9%) y Ávila (-1,7%) al frente de los descensos, seguidas por León y Salamanca, ambas con una caída del 1,3%. Por el contrario, Burgos y Valladolid registraron las bajadas más moderadas, con un 1% menos en cada caso.

En términos globales para la Comunidad, los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social muestran que la mayoría de los afiliados se encuadran en el régimen general (800.871), seguidos por 181.424 autónomos, 11.804 trabajadores en el sistema agrario y ocho en el sector del carbón. A nivel interanual, Castilla y León suma 14.474 ocupados más que hace un año (+1,5%), una tendencia que, aunque positiva, se sitúa por debajo de la media nacional, que creció un 2,2% hasta alcanzar los 21,5 millones de afiliados.