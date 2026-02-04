León pondrá atracciones infantiles en la calle en Carnaval

La costumbre navideña de colocar en diferentes zonas de la ciudad atracciones para los menores se extenderá ahora al Carnaval. El Ayuntamiento dará permiso para la instalación, desde el 13 hasta el 22 de febrero, en sólo tres de los habituales siete puntos de la capital leonesa en los que se ubican: en la parcela de Santa Nonia frente a la capilla, con tres caballitos, en la plaza de San Marcos, al lado del quiosco, donde cabrán otros tres, y en la explanada frente al Auditorio Ciudad de León, en la que cabrán dos.

Las condiciones siguen el mismo modelo que se implantó en 2015, con el popular Pedro Llamas como concejal responsable. El consistorio eximirá a los feriantes de las tasas de ocupación de vía pública a condición de que el precio de cada uno de los viajes sea de un euro. El funcionamiento, sin coincidir con el horario de clases escolares, será de mañana y tarde, con las 22.00 horas como tope.