El Dulce Nombre ya tiene cartel para la Semana Santa

Una obra de Luis Miguel Robles García con el Nazareno como protagonista será el cartel de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno para la próxima Semana Santa. El autor explicó ayer que buscaba representar lo más significativo de la Cofradía. La obra se resuelve mediante una técnica mixta de transparencias con acuarelas y veladuras combinadas con resina acrílica, un procedimiento que aporta luminosidad, textura y profundidad, generando un lenguaje plástico expresivo y alejado del mero realismo fotográfico. El resultado es una imagen de gran intensidad visual y carácter pictórico. Junto al Nazareno, el cartel incorpora otros elementos esenciales como la música procesionalo escenas vinculadas a la mañana del Viernes Santo y al Prendimiento, resueltas con gran detalle técnico y contraste cromático.