La ciudad de León recibe a 176 nuevos estudiantes de movilidad internacional.

Tras las vacaciones navideñas y el periodo de exámenes, la Universidad de León (ULE) ha retomado la segunda parte del curso y lo hace, como cada año, recibiendo a una nueva remesa de estudiantes de movilidad internacional que han elegido la capital leonesa para cursar sus estudios universitarios durante los próximos meses. Este jueves han sido recibidos en el Ayuntamiento de León por su alcalde, José Antonio Diez, quien les ha dado la bienvenida a la ciudad.

Este cuatrimestre son 176 los estudiantes que llegan a León en este mes de febrero y que se unen a los 150 que llegaron al inicio del curso y que han decidido seguir en la Universidad de León hasta acabar el año académico. Las nacionalidades de origen de los estudiantes que más se repiten son Italia y México. Asimismo, otros destinos menos habituales que sí se dan este cuatrimestre son Moldavia, Georgia, Bosnia, Armenia, Mozambique y Nigeria.

El alcalde de León les ha invitado a descubrir la ciudad, su historia, su patrimonio, su cultura y gastronomía. También les ha animado a participar de las tradiciones leonesas “para descubrir la riqueza de esta tierra”. Diez ha destacado la importancia que tendrá en las vidas de estos estudiantes su paso por León, ciudad que a partir de ahora pasará a ser de todos ellos y de la que espera que se conviertan en embajadores una vez regresen a sus lugares de origen.