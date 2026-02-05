El alfoz de León hace frente común para exigir a la Junta voz propia en el transporte metropolitano

El área metropolitana de León ha dicho basta a ser un convidado de piedra en la planificación de su propia movilidad. En una reunión marcada por la sintonía política y la urgencia administrativa, los alcaldes del alfoz escenificaron hoy en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo un frente común para exigir a la Junta de Castilla y León tener "voz y voto" en la negociación del nuevo convenio de transporte metropolitano.

La cita, que buscaba unificar posturas ante la próxima renovación de las concesiones, concluyó con una reclamación unánime: la solicitud formal de una reunión con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Los regidores coinciden en que el diseño del futuro mapa de transportes no puede hacerse desde los despachos de Valladolid sin contar con quienes gestionan el día a día de los municipios que rodean la capital leonesa.

Bajo la premisa de "sumar esfuerzos", los representantes municipales subrayaron que su intención es trabajar desde la "lealtad institucional", pero con la firmeza necesaria para lograr un modelo que "responda a las necesidades reales" de los vecinos. Deficiencias en las frecuencias, la conectividad entre pedanías y la integración de las nuevas urbanizaciones son algunos de los puntos que los alcaldes quieren poner sobre la mesa de la Junta.

Representación total del alfoz

El encuentro contó con una nutrida representación que refleja el peso demográfico y político del área metropolitana. Junto a la alcaldesa anfitriona de San Andrés, Ana Fernández Caurel y el concejal Alejandro Calvo, participaron los regidores Vicente Álvarez (Villaquilambre), Roberto Aller (Sariegos), Valentín Martínez (Villaturiel), Teresa Fernández (Cuadros), Diego Lorenzana (Onzonilla) y Carlos Gutiérrez (Valdefresno). Por su parte, en representación de Valverde de la Virgen acudió José Antonio Cabello, mientras que por Santovenia de la Valdoncina asistió el concejal Miguel Ángel Martínez.

Este bloque institucional espera ahora que la Junta mueva ficha y acceda a una mesa de trabajo conjunta. Los alcaldes advierten de que el transporte es el "tendón de Aquiles" del alfoz y que el nuevo convenio marcará el desarrollo de la zona para la próxima década, por lo que no admitirán un diseño que ignore las particularidades de cada municipio.

UN MAPA CADUCO

Los alcaldes recordaron que las necesidades de movilidad de municipios como Sariegos, Villaquilambre o San Andrés han cambiado radicalmente en la última década.

El aumento de población y la creación de nuevas zonas industriales y residenciales obligan, según los regidores, a un rediseño total de las rutas que actualmente se encuentran "asfixiadas" por horarios que no se ajustan a la realidad laboral y educativa de los usuarios leoneses.