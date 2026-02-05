El primer AVE matutino acumula retrasos diarios por obras en la vía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los usuarios del primer servicio de alta velocidad matutino que parte desde León con destino a Madrid están experimentando retrasos continuados desde hace varios días. El tren, programado para salir a las 06:40 horas, ha acumulado demoras significativas esta semana: 30 minutos el martes, 10 minutos el miércoles y 23 minutos este jueves de enero de 2025. La causa de estas incidencias se encuentra en las obras de infraestructura ferroviaria que se están ejecutando en el tramo entre León y Villada.

La situación está generando malestar entre los viajeros habituales de este servicio, especialmente entre aquellos que utilizan el tren para desplazamientos laborales o profesionales hacia la capital española. Las demoras, aunque variables en su duración, se repiten sistemáticamente cada mañana, afectando a la planificación diaria de cientos de personas que confían en la puntualidad característica del servicio de alta velocidad en España.

Según han confirmado fuentes del sector ferroviario, el origen del problema reside en la entrega tardía de los trabajos nocturnos de duplicación de vía. Estas labores, que se desarrollan durante la madrugada para minimizar el impacto en el tráfico diurno, no están finalizando en el plazo previsto, lo que obliga a mantener restricciones de circulación más allá del horario establecido.

Los trabajos de duplicación de vía entre León y Villada forman parte de un proyecto de mejora de la infraestructura ferroviaria en el noroeste de España. Esta actuación tiene como objetivo aumentar la capacidad de la línea y mejorar la fiabilidad del servicio, permitiendo una mayor frecuencia de trenes y reduciendo los tiempos de viaje. La duplicación de vía es una obra compleja que requiere coordinación precisa entre diferentes equipos y maquinaria pesada.

El tramo afectado, que conecta la capital leonesa con la localidad palentina de Villada, constituye un corredor ferroviario estratégico para las comunicaciones entre el noroeste peninsular y Madrid. Por eso, la importancia de esta conexión no solo radica en el transporte de pasajeros, sino también en el tráfico de mercancías que circula por esta ruta, fundamental para la economía de Castilla y León.

Los retrasos acumulados esta semana evidencian un patrón preocupante para los usuarios del primer servicio matutino.

Los pasajeros han expresado su frustración en redes sociales y plataformas de comunicación con la operadora ferroviaria, reclamando mayor transparencia sobre la duración prevista de estas afectaciones y solicitando compensaciones por los retrasos acumulados. Algunos usuarios habituales están optando por servicios alternativos o modificando sus horarios de viaje para evitar las incidencias del primer tren.