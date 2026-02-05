Carlos García Rioja: "Ser pregonero de León es como morirse en vida"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carlos García Rioja, pregonero de la Semana Santa 2026 reconoció esta noche que ha recibido tantas felicitaciones por haber sido elegido para poner voz al inicio de la Semana Santa "que esto debe de ser muy parecido a morirse en vida".

El pregionero ha sido presentado en el acto de entrega del nombramiento por su hija Daniela, que ha ensalzado sus virtudes como padre y como papón. «Me siento profundamente orgullosa de poder llamarte por fin pregonero, que lo mereces. Y quiero que recuerdes que cuando subas a ese escenario, recuerda que no estarás solo. Todos nosotros estaremos contigo pregonando juntos que la vida dura tan solo un día», dijo la joven.

El protagonista fue introducido por el también pregonero Manuel Jáñez. "Pregonar la Semana Santa de nuestra ciudad, subirse a ese hermoso atril de los sueños, es además de un inmenso honor, una gran responsabilidad. Es ponerle voz a miles de sentimientos y de fe, pero para un papón con un corazón tan grande como el de Carlos. Supone también el reconocimiento a una trayectoria repleta de amor, dedicación y trabajo, por y para el engrandecimiento, y una semana de diez días que es su pura pasión por todos los porros de su piel".

Carlos agradeció a las cofradías del Santo Cristo del Perdón y de María del Dulce Nombre su propuesta y a su familia «que son mi sostén, son la horqueta que me sujeta en los momentos buenos, en los menos buenos, y que en esta familia, está representada la familia de todos vosotros».

Este está siendo «un tiempo inolvidable, porque incluso me atrevería a decir que ha sido lo más cercano, permitidme la expresión, la comparación, a morirse en vida», aseguró.

«Quiero que cuando el 21 de marzo abandonéis el auditorio, os vayáis con una idea, que es como se titula ese pregón, que lo ha hecho uno de los vuestros», dijo el protagonista.

El acto fue introduc