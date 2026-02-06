Más de cien alumnos exploran soluciones medioambientales en la Olimpiada de Geología de la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de un centenar de alumnos de casi una veintena de centros educativos han aceptado el reto de la Universidad de León de poner a prueba sus conocimientos en las Ciencias de la Tierra y sus soluciones para hacer frente a los retos medioambientales actuales, en el marco de la VII Olimpiada de Geología.

La prueba, organizada por la Escuela de Ingeniería de Minas y la Facultad de Ciencias Ambientales y Biológicas, tiene como objetivo inspirar a las futuras generaciones en un ámbito esencial para afrontar desafíos como el cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales o la prevención de riesgos.

Así lo destacó la rectora de la ULE, Nuria González, en el acto de entrega de premios de una edición en la que el primero premio fue para Ruben Fernández Rodríguez, del IES Claudio Sánchez Albornoz, mientras que Sofía Castillo Tejerina del IES Eras de Renueva e Iván Moro García del IES San Andrés, se impusieron con el segundo y tercer, respectivamente.

La rectora felicitó a todos los participantes por aceptar este desafío académico, a la par que subrayó la importancia del trabajo en equipo y la curiosidad científica “como motor para comprender el pasado del planeta, proteger su presente y construir un futuro más sostenible”.

En este sentido, animó a los jóvenes a seguir cultivando su interés y curiosidad por conocer la Tierra y recordó que tienen las puertas abiertas de la Universidad de León para seguir explorando estos ámbitos través de disciplinas como Ciencias Ambientales, Ingeniería la Energía, Geomática y Topografía o Biotecnología, entre otros.

La entrega de premios contó además con la participación del alcalde de León, José Antonio Diez, graduado en Geología, que subrayó la relevancia de iniciativas como estas Olimpiadas para reforzar el vínculo entre la Universidad, los centros educativos y el futuro científico y profesional del territorio, a la par que puso en valor la calidad de la formación científica de la ULE y su papel como motor del talento.

En el acto también intervino el diputado de Turismo, Octavio González, que puso en valor las múltiples aplicaciones de la geología, también en sectores como el turismo, y subrayó la riqueza geológica de la provincia de León como ejemplo de cómo el conocimiento científico puede contribuir al desarrollo sostenible del territorio.

En la clausura además participaron el geólogo del Instituto Geológico y Minero de España-CSIC, Agusto Rodríguez, dos instituciones que colaboran activamente con la prueba, así como la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Laura López, además de miembros del equipo directivo de la Escuela de Minas. Una prueba con la que la Universidad de León ha reafirmado su compromiso con la divulgación científica y con la promoción de vocaciones científicas entre los jóvenes.