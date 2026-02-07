La medalla Reina Urraca de la Universidad premiará la apuesta por León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León suma a su protocolo de distinciones la Medalla Reina Urraca, un homenaje a la primera reina y emperatriz de Europa, con la pretende reconocer a personas y entidades externas cuyo impacto haya sido especialmente significativo para la sociedad leonesa. La creación de esta nueva distinción, aprobada por el Consejo de Gobierno, se enmarca en el 900 aniversario de la muerte de la Urraca I de León y se suma a las ya existentes, la Medalla de la Universidad de León y Medalla de San Isidoro, viene a reflejar el liderazgo, la igualdad, la autonomía o la resiliencia que caracterizaron el gobierno y legado histórico de la soberana.