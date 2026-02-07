Última hora: León vigila sus ríos ante la llegada de la borrasca Marta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aunque la situación tiende a mejorar, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene a esta hora los avisos de nivel rojo en seis tramos de ríos de la Comunidad; el naranja en otros catorce y el amarillo en 21. Además, la Comunidad mantiene 15 carreteras secundarias cerradas al tráfico por inundaciones.

La peor situación corresponde a la provincia de Zamora, donde se encuentran nivel rojo el río Órbigo a su paso por Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa, donde alcanza un caudal superior a los 425 metros cúbicos por segundo, y el Guareña a la altura de Toro-Guareña.

Además, también están en aviso rojo el río Huebra, en el punto de control cercano a la localidad de Puente Resbala (Salamanca), alcanza una altura de casi seis metros, el Arlanza, en la localidad palentina de Quintanilla del Puente, donde presenta un caudal de más de 280 metros cúbicos por segundo; el Cega, a la altura de la localidad vallisoletana de Megeces, y el Duero, en Navapalos (Soria)

Los avisos naranja se localizan en el Valderaduey, a su paso por Villárdiga (Zamora); en el Ucero, en Osma (Soria) y en el Pisuerga, a su paso por Cordovilla (Palencia). En la provincia de León presentan este nivel de aviso el Órbigo, en Cebrones del Río, y el Cea, en Sahagún y Valderas, mientras que Burgos la vigilancia se mantiene sobre el Arlanza, en Peral de Arlanza, y en Duero, a su paso por Aranda y también por la localidad soriana de Gormaz.

En la provincia de Valladolid los avisos naranjas afectan al Duero, en Quintanilla de Onésimo, mientras que en Salamanca se sitúan en el Tormes, a la altura de Ledesma (Salamanca), y en el Huebra y el Duero, en Saucelle.

En Salamanca, en nivel naranja se localiza el Duero, en Saucelle-Duero; y el Huebra, en Saucelle-Huebra; mientras que en amarillo está el Tormes, en Encinas de Abajo. Por su parte, la provincia soriana presenta en naranja el Ucero, en Osma; y en amarillo el Duero a su paso por Gormaz, Almazán y Garray-Soria.

Por otra parte, en estos momentos, están en nivel rojo por inundaciones un total de 15 carreteras. En León, la LE-4104, en Balboa; la LE-5703, en Cea; la LE-5705, en Villaselán, la LE-6704, en Saelices del Río, En la provincia de Zamora, se ve afectada la ZA-100, en Navianos de Valverde; la ZA-P-2547, en Calzadilla de Tera; la ZA-P-2548, en Santa María de Valverde; y la ZA-L-2553, en San Pedro de Zamudia.

En el caso de Salamanca, la CV-BE-2, en Candelario y la DSA-106, en Arapiles, mientras que Valladolid no se puede transitar por la VP-4017 en Melgar de Arriba. También está cortada al tráfico la SO-P-4009 en Langa de Duero (Soria), la PP-9832 en Perales (Palencia), la SG-P-2131, en Laguna de Contreras y la SG-P-4009 en Burgomillodo, estas en la provincia de Segovia.