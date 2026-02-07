Así será el tiempo en León este domingo según la Aemet: nieve en la montaña, chaparrón en la capital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se prepara para una montaña rusa meteorológica que mantendrá a los leoneses mirando al cielo durante los próximos días. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología, el invierno ha decidido mostrar su cara más inestable con un cóctel de lluvias persistentes y un desplome térmico que obligará a rescatar las prendas de abrigo más pesadas. En la capital, la jornada de hoy sábado está marcada por un ambiente gélido donde el termómetro apenas alcanzará los 5 grados de máxima, mientras que las mínimas rozarán el grado positivo, dejando una sensación térmica de puro invierno debido a la humedad y las probables tormentas matinales.

En el resto de la provincia, la situación se complica especialmente en las zonas de montaña y el extremo noroccidental. La Aemet ha activado avisos por nevadas que podrían dejar acumulados significativos, situando la cota de nieve en torno a los 1100 metros, lo que teñirá de blanco las cumbres de la cordillera Cantábrica y los Ancares. Además, se esperan rachas de viento del suroeste que podrían ser especialmente fuertes en las cotas más altas, dificultando la visibilidad y aumentando la sensación de frío en las localidades más elevadas de la geografía leonesa.

Sin embargo, el tiempo en León no conoce la monotonía y para mañana domingo se espera un giro curioso en los acontecimientos. Aunque el paraguas seguirá siendo un accesorio imprescindible por las lluvias moderadas previstas, los termómetros iniciarán un ascenso notable que llevará las máximas en la capital hasta los 8 o 9 grados. Este alivio térmico será solo el preludio de una semana de contrastes, ya que los modelos meteorológicos apuntan a una subida progresiva de las temperaturas que podría dejarnos valores sorprendentes de hasta 16 grados a mediados de la próxima semana, antes de que el invierno vuelva a reclamar su trono con un nuevo descenso de cara al próximo fin de semana.