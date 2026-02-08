Julio Álvarez: «Enseñamos a los chavales que pueden ser los dueños de su destino y su futuro»

CEL Emprende alcanza su tercera edición. Y espera cerca de 40 participantes. La propuesta se ha convertido en un auténtico vivero de futuros emprendedores.

-¿En qué consiste la iniciativa?

-CEL Emprende nace para acercar a las aulas lo que es el emprendimiento y lo que es ser sobre todo un empresario, que la gente valore por lo menos la posibilidad de intentarlo. Esto empezó haciendo visitas a a colegios, a universidades y a institutos. En una de nuestras visitas institucionales a la Junta de Castilla y León, cuando Carlos Pollán, expresidente de las Cortes, nos dijo que le contáramos qué hace el Círculo le pareció muy interesante y nos dijeron que la condición era dedicarlo a los centros de FP de de la provincia. Nosotros lo que lo que hacemos es que, aparte de la cuantía económica, damos una tutorización durante el primer año totalmente gratuita por parte de empresas del CEL y de Secot en marketing, fiscalidad, laboral y financiación totalmente gratuito y hacemos que esos proyectos vean la realidad. El primero tiene un premio de 6,000 €, el segundo de 3,000 € y el tercero de 2,000 € este último con apoyo de la Cámara de Comercio de León.

-Pero aparte de los premiados, hay más proyectos que salen adelante ¿no?

-El año pasado llegamos un acuerdo por el que, aparte de los tres ganadores, cualquier idea que quisieran llevar a efecto sin la parte económica todos los que se presentaron, se tutorizará también. Creo que es una forma de que asentemos nuevos proyectos empresariales en León, de que a los jóvenes les indiquemos que se puede emprender, que no somos los demonios los empresarios y que hay una alternativa muy real. Generamos mucha riqueza y muchos empleos y yo creo que está siendo un éxito.

-¿Qué tipo de propuestas se reciben en el concurso?

-Bueno, en la presentación, te sorprenderías, porque hay de todo. Hay desde algo tradicional, como es montar una peluquería, hasta el ganador de del primer año, que fue una app de psicología juvenil que está en marcha y que yo creo que la vamos a ver más pronto que tarde. Hemos tenido algún problemilla porque alguno de los ganadores es menor de edad, entonces, ganan el premio, van a dar de alta la sociedad y no pueden porque en algún caso hemos dicho que espere a que cumpla alguno de los de los socios de ese proyecto la mayoría de edad. Hay mucho tema agroalimentario, hay algún tema industrial, hay mucha tecnología, evidentemente los chavales vienen con una carga de tecnología brutal en la cabeza y hay muchos proyectos de apps, de videojuegos, de seguridad. Hay un proyecto, por ejemplo, que no ganó, pero que aportó un elemento diferenciador que le ponía él. Era que todas sus herramientas eran eléctricas. Hubo otro que me gustó mucho, de huertos verticales hidropónicos.

-El problema radica en la complicación de poner en marcha una empresa. ¿No es demasiado farragoso para ellos?

-Tuvimos un caso con problemas de extranjería, menor de edad y cualquier chaval tiraría la toalla. Pensaría mejor en hacer una oposición. Que perdamos la ilusión porque lo farragoso administrativo ahogue a una persona con 18 años... bueno, pues nosotros los acompañamos. Y hacemos que todo esto se agilice. No tenemos una varita mágica pero se avanza.

-¿Estos proyectos llegan a salir adelante?

-El ganador del año pasado se ha retrasado un poco, pero seguramente este año Japonitos lo veremos ya hecho realidad. Es un proyecto que consiste en hacer snacks con lentejas. La tercera ganadora, que de momento está parado el proyecto por cuestiones suyas personales, tuvo la idea de ver que no hay gente que dé tratamiento de rehabilitación de oncología a domicilio. Solamente necesitaba comprar la la camilla y con ese dinero ya pdo hacerlo. Se trata de decirles que pueden ser propietarios de su destino y de su futuro. Es decirles: «Arriésgate ahora que eres joven, tienes la ayuda, la colaboración, la participación, el asesoramiento, la tutorización».

-La gala de este año se celebrará en El Bierzo ¿verdad?

-Es la intención y se está trabajando para llevarla allí. Es verdad que se necesita un compromiso. Como vamos a contactar con todos los institutos, queremos que sobre todo esté presente el Bierzo, para que motiven que los chicos estén allí presentes. Queremos una gala en la que tengamos repercusión, presencia y participación de los centros de formación del Bierzo. Vamos a intentar que la gala no solamente sea una gala, sino que sea un encuentro de emprendedores. Esa es la idea. Vamos a darle un plus a mayores este año.

-Ya es el tercer año de esta iniciativa. ¿Cómo nació?

-Este es un proyecto que nace cuando yo entré de vocal. Nos propusimos llevar algo a los colegios. Hicimos una lista de de empresarios que estuvieran dispuestos a ir a institutos, universidades y demás a dar una charla de lo que era ser empresario. No teníamos medios, era un poco pues, «oye, ¿conocéis a algún profesor de no sé dónde, de qué colegio? Pues le voy a llamar. Oye, vamos a dar una charla». Y era un éxito. Lo que pasa es que... yo tengo mis hijos en el cole, van las Fuerzas Armadas a los colegios a dar charlas. A mí me parece bien. Van a las universidades privadas a dar charlas. A mí me parece bien. Va la Universidad a dar charlas. A mí me parece bien. ¿Por qué no podemos ir los empresarios a decir, «oye, podéis tener la opción de ser empresarios?. Y si queréis, aquí hay una asociación que os va a ayudar el día de mañana a ser empresarios», ¿no? Tuvimos la suerte de que ha gustado, que hemos presentado un proyecto y que los técnicos de la Fundación Castilla y León lo han visto bien. A nosotros nos consta que tanto la Fundación como la Junta quieren replicarlo en otras provincias. Lo que queremos es demostrar los parabienes y los paramales que tiene ser empresario, que evidentemente tiene muchos pros y muchas contras. Y estamos encantados de que esto se haga, ya no solo en FP, sino que nos gustaría que se pudiera hacer en la Universidad y se pudiera hacer en los institutos de bachiller, porque yo creo que cuanto más sepan ahora, mejor. En España se está diciendo que los chavales tienen poca educación financiera. Claro, ¡es que no tienen ninguna!. Y hay preguntas y hay debates en muchos casos con los chicos cuando están allí escuchando, que te alucinas y las preguntas que hacen, no solo a lo que es a presentar el proyecto, sino a lo que es ser empresario.