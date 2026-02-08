Las obras mondan la piedra del primer tramo de la Ancha

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La primera semana de obras de reurbanización de la calle Ancha ha servido para mondar el tramo entre Regidores y el esquinazo del Palacio de los Guzmanes, además de toda la línea de fachada de la sede de la Diputación. No queda ya nada de la piedra anterior, en su mayoría caliza de calatorao, que se sustituirá por granito, de 10 centímetros de espesor, en espera de que mejore la durabilidad. No cambiará el dibujo actual, ni el colores, ni en colocación de las planchas, a las que se abujardará para evitar resbalones. Las primeras jornadas han provado la convivencia de las máquinas y los peatones gracias a la buena coordinación de los trabajos en colaboración con los hosteleros y los comerciantes afectados. | á. caballero