Incibe evita un intento de desvío de pagos de una empresa mediante una clonación de voz con IA

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda al responsable de una empresa del sector comercio tras tener conocimiento de un intento desvió de pagos mediante una posible suplantación de identidad a través de una clonación de voz con inteligencia artificial.

Según relató, varios de sus clientes de confianza le habían contactado para contrastar la veracidad de unas llamadas que estaban recibiendo en su nombre pero desde un número de teléfono diferente al habitual.

Los clientes aseguraban que la voz que escuchaban en dichas llamadas eran las del responsable de la empresa, que les indicaba que, a partir de ese momento, los pagos debían efectuarse en una cuenta bancaria diferente a la habitual.

Además, el usuario había recibido en los últimos días varias llamadas en las que no respondía nadie al descolgar y sospechaba que podrían estar relacionadas con el caso, por lo que decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe para saber cómo actuar.

Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le aconsejaron emitir un comunicado general para informar a sus clientes del intento de suplantación para que se mantuvieran en alerta ante posibles fraudes, así como que les recomendara reportar y bloquear el número de teléfono desde el que habían recibido las llamadas.

También le recomendaron recopilar todas las evidencias posibles de lo ocurro para interponer una denuncia de manera presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por suplantación de identidad y evaluar si se habían visto comprometidos sus datos personales para, en tal caso, notificar la brecha a la Agencia Española de Protección de Datos.