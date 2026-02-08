Cae la pared de una vivienda de San Marcelo y milagrosamente no hay heridos

Parte de la pared de una vivienda de la plaza de San Marcelo se ha venido abajo a primera hora de la tarde del domingo sin causar heridos de forma milagrosa, a pesar de que los cascotes han alcanzado las aceras colindantes con cierto estrépito. La mayor parte de las piezas desprendidas han acabado en los tejados de un edificio de hostelería contiguo, pero según la primera inspección ocular de los bomberos, esta segunda edificación no ha sufrido daños estructurales.

La primera hipótesis con la que se trabaja es la degradación del muro por las lluvias, aunque los técnicos trabajan sobre el terreno para realizar las comprobaciones pertinentes. No se establecerán conclusiones firmes hasta mañana lunes, probablemente.

La Policía Local y el Cuerpo de Bomberos de la capital tomaron control de la situación, primero para asegurar el perímetro de la zona y después para iniciar las labores de adecentamiento de los alrededores, bastante alterados por los desprendimientos.

Instantes después de lo sucedido, y después de una primera comprobación de urgencia, se constató que no había habido heridos, pese a que el fin de semana es propicio para la presencia de numeroso público en la zona. El alcalde de León, José Antonio Diez, se personó en la zona de los hechos inmediatamente para ser informado de la evolución de los acontecimientos.