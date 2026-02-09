Esto es lo que le cuesta a León un banco y una papelera

Con barrios enteros en los que resulta más fácil encontrar un barrendero que un banco; parques, zonas verdes y calles con el mobiliario destrozado; y nuevas zonas urbanas en las que se tienden las aceras sin un punto de descanso, el Ayuntamiento de León ha decidido lanzar una compra masiva de mobiliario para estrenar en primavera. La factura total ascenderá a 579.406,16 euros, en los que se incluye la adquisición de 542 bancos, de los cuales 132 se reservan para «entornos singulares y monumentales», 150 papeleras y, de propina, 6 mesas de ping pong, como se detalla en los pliegos de contratación, que razonan que esta «inversión supone la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía».

El gasto se reparte en dos expedientes. En el primero se recoge el mobiliario «para entornos no monumentales», en el que se gastarán 322.949 euros, de acuerdo a la licitación a la que concurren cuatro empresas interesadas con ofertas a la baja. Con esta partida «se dotará de bancos para exteriores, en diferentes acabados, para ubicar en espacios exteriores con tejido verde y/o movilidad peatonal y edificios públicos municipales de los barrios de León, bien de reposición por deterioro de los existentes o por dotación de nuevos espacios estanciales y zonas de descanso para la ciudadanía». Como aviso, se reseña que «los elementos a suministrar serán duraderos y de fácil limpieza y mantenimiento».

La dotación se divide a su vez en tres lotes. El catálogo de demanda del Ayuntamiento de León apunta la necesidad de contar con bancos de «fundición y 6 listones madera tropical», como los que hay en la actualidad delante de Botines, con dos medidas diferentes: 100 unidades de 1,80 metros, con un coste cada una de 410 euros, y otras 30 de 3 metros, a razón de 820 euros el suministro. No se especifica que tengan que contar con ninguna leyenda, noi grabado, como los que se hicieron hace años con el sello de León, Cuna del Parlamentarismo que todavía resisten en algunas zonas, como el parque de San Francisco. Como complemento, se anotan 100 papeleras, cada una de ellas con una factura de partida de 120 euros.

No se han encargado nuevos bancos con el lema León, Cuna del Parlamentarismo como los que hay en el parque de San Francisco.Ángelopez

El segundo modelo para estos entornos no monumentales se solicita «de acero y madera sintética». El Ayuntamiento requiere 100 bancos de este tipo, cada uno de cuales se cifra en 530 euros, a los que suma 30 banquetas sin respaldo pero con reposabrazos, con un precio por unidad de 430 euros, y 50 sillas, a 400 euros la entregada.

El pedido se cierra con otros 100 bancos «con estructura de acero y listones/tableros de asiento y respaldo de polímero técnico reciclado, con dos brazos», en los que variar los colores e incluso simultanearlos, que tienen un coste de 809 euros cada uno. En este lote se incluyen además las 6 mesas de ping-pong para exterior, con 1.650 de factura por unidad.

El segundo de los expedientes se centra en los entornos singulares y monumentales, sin describir cuáles. En estas zonas, el Ayuntamiento de León colocará 82 bancos y 50 papeleras para los que ha dispuesto una partida económica de 256.757,16 euros. El documento detalla los modelos, a imagen de los que se han colocado en las últimas reurbanizaciones, como en Carreras y la carretera de Los Cubos.

Los contratos para la compra se adjudicarán este mes y se espera que el suministro llegue ya en primavera

En el documento se enumera que habrá 20 bancos «de prefabricado de hormigón color gris granito y listones en asiento y respaldo de madera tropical, con reposabrazos en acero inoxidable mate», cada uno de ellos cifrado en 2.500 euros. A ellos se suman 13 bancos sin respaldo, a 1.500 euros la unidad; y 12 sin madera y sin respaldo, a 1.100 euros. El lote añade 13 sillas de hormigón, con respaldo y madera, a 1.095 euros la unidad; 12 más sin respaldo, pero con listones de madera, a 730 euros; y 12 sin respaldo y sin madera, solo el bloque cuadrado que se coloca como obstáculo en estas calles peatonales, con una factura de 400 euros. A su lado, se pondrán además 50 papeleras, que tienen un precio de 500 por cada una.

Como novedad, el pedido se cierra con «50 bancos modulares para exteriores de acero y madera sintética o madera tropical o plástico reciclado», para adaptar su diseño a líneas curvas o rectas, con una longitud de entre 1,8 y 2,2 metros, que anuncian un pago de 1.740 euros por unidad.